“Trofeo Tiziano Spampani”, secondo Olivari (Orecchiella) tra i veterani

sabato, 3 agosto 2019, 12:21

E’ terminata la quarta ed ultima settimana del Crazy Camp, lo speciale ed originale campus estivo multidisciplinare rivolto a bambini e bambine che si è svolta agli impianti sportivi di Castelnuovo di Garfagnana

sabato, 3 agosto 2019, 10:50

Giacomo Bertucci, 35 anni, guardia ex Ludec Porcari, è il primo colpo del Cefa Basket Castelnuovo per il campionato di Promozione. Il primo volto nuovo a disposizione del neo coach Maurizio Romani che assieme al direttore sportivo Francesco Bonini sta costruendo la squadra per la nuova stagione

venerdì, 2 agosto 2019, 11:50

Il primo posto assoluto è andato a Nicolò Chiti (Podistica Quarrata) che ha percorso la distanza nel tempo di 34’06’’, precedendo di 34’’ l’atleta locale Massimo Mei (Atletica Castello Firenze) e di 1’21’’; David Fiesoli (Aurora Montale) ha ottenuto il quarto posto Ibrahima Sidibe (Gruppo Sportivo Pieve a Ripoli) e...

giovedì, 1 agosto 2019, 16:16

A nove giorni dall’inizio della preparazione, mister Pacifico Fanani ha saggiato le potenzialità e le qualità del suo rinnovato Ghiviborgo nell’amichevole, disputatasi al “Nicoletti” di Follonica, contro l’ambizioso Gavorrano del “condor” Vitaliano Bonucelli

giovedì, 1 agosto 2019, 16:08

Non si ferma la scalata di Jasmine Paolini alla classifica mondiale Wta. La tennista di Bagni di Lucca, attuale n° 2 italiana, dopo le grandi prestazioni offerte al recente torneo di Palermo, raggiunge i quarti di finale anche a Karlsruhe, nella seconda edizione del torneo challenge 125

giovedì, 1 agosto 2019, 10:52

La vittoria assoluta uomini è andata al garfagnino Federico Matteoni (Orecchiella Garfagnana) che ha concluso la gara nel tempo di 30’14’’, distanziando di 5’’ il senegalese Ibrahima Sidibe (Pieve a Ripoli) e di 19’’ Mario Bendoni (Asd Montemurlo Mt); al quarto posto si è classificato Lorenzo Fucini (Atletica Prato) e...