Una new entry e un gradito ritorno in Terza Categoria: ecco l’Asd Filicaia Diavoli Rossi e il Piazza al Serchio

mercoledì, 7 agosto 2019, 22:44

di michele masotti

Perse Borgo a Mozzano e Gallicano, salite nella serie superiore, e il Filecchio Fratres, che mantiene il settore femminile, la pattuglia di compagini nostrane militanti in Terza Categoria si arricchisce di due nuove formazioni. Se per l’Asd Filicaia Diavoli Rossi si tratta di una prima volta assoluta, dopo tantissimi anni spesi nel calcio amatoriale targato Uisp, il pallone provinciale riabbraccia un team storico come il Piazza al Serchio, tornato ai nastri di partenza dopo tre stagioni di stop. Alla guida di queste realtà, che si candidano a rivestire il ruolo di outsider, troviamo rispettivamente Giancarlo Telloli e Stefano Ruocco, due dei più apprezzati interpreti del gioco della nostra zona.

Entrambe hanno alla base dei loro progetti rose composte prevalentemente da elementi del luogo. Sono un esempio lampante i Diavoli Rossi che hanno accolto i vari Muccini, Pellegrinetti, Bartolomei, Cavani e i fratelli Friz, tutti ragazzi originari della frazione del comune di Camporgiano, reduci da annate disputate nelle categorie superiori, oltre che diversi confermati dall’ultima stagione. Una base importante quella su cui potrà lavorare mister Telloli, che tra i pali si affiderà all’esperienza dell’ex Pieve Fosciana e Gallicano Mirko Bertoncini. In difesa un tassello importante è rappresentato dal classe 1989 Marco Pozzi, negli ultimi tre campionati in forza al Pontecosi e con trascorsi nel Pieve Fosciana, Ghivizzano, Castelnuovo e tante altre. I biancorossi, come detto, possono recitare un ruolo da protagonisti in un torneo ricco di derby con l’incognita rappresentata da quali lucchesi saranno inserite nel girone B.

Ha tutte le armi per fare bene pure il Piazza al Serchio di Stefano Ruocco, alla sua prima esperienza da tecnico dopo aver vinto tanti campionati da giocatore con le maglie di River Pieve, Diavoli Neri, Vagli e Gallicano. L’allenatore pievarino potrà contare sul blocco storico della Lokomotiv, team che nelle ultime stagioni ha partecipato, peraltro vincendolo, al campionato Uisp, come il portiere Pancetti, il difensore centrale Castagnoli, il mediano Fiori, Romei, Grilli, Tommaso Cassettai, Muzzi e i fratelli Magazzini. Tutti elementi che tornano così a vestire la casacca biancorossa. Interessanti gli arrivi degli attaccanti Bertucci, che segue Ruocco con cui ha giocato sia a Pontecosi che a Gallicano, Cassettai e del terzino ex Sillicagnana Tortelli. Una piazza storica, dunque, che ritorna in un campionato Figc.

Salvo sorprese delle ultime ore, saranno i seguenti team della nostra zona che prenderanno parte al campionato: Atletico Castiglione, Coreglia, Filicaia Diavoli Rossi, Fornaci, New Team, Piazza al Serchio e Virtus Robur Castelnuovo.