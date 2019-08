Sport



Vittoria assoluta di Matteoni (Orecchiella) al “Trofeo Vangile in Festa”

giovedì, 15 agosto 2019, 14:28

In una calda serata di agosto e con una numerosa partecipazione di podisti, si è svolta nella località di Vangile, in occasione della festa rionale, la tredicesima edizione del “Trofeo Vangile in Festa”, sulla distanza di km 8,800 e organizzata dal Gruppo Podistico Massa e Cozziile e dal Circolo Arci Vangile.

Vittoria assoluta uomini per il garfagnino Federico Matteoni (Orecchiella Garfagnana) che conclude la propria fatica nel tempo di 31’49’’, con un vantaggio di 13 secondi su Marco Bonacchi (Alpi Apuane) e di 25’’ su Matteo Giovannelli (Silvano Fedi Pistoia); quarto si classifica Daniele Donna (Atletica Franciacorta), quinto, Andrea Beconcini (Atletica Vinci).

Vittoria per un atleta di casa nella categoria veterani uomini con Luca Silvestri (Gruppo Podistico Massa e Cozzile) che ottiene il tempo 33’11’’; al secondo posto David Bianchini (Atletica Montecatini) e terzo Mario Osimanti (Lucca Marathon).

Luca Olmi (Silvano Fedi Pistoia) si aggiudica la categoria veterani argento uomini, in 40’54; si classifica al secondo posto Michele D’’Alvano (Atletica Cascina) e al terzo Mario Viola (Atletica Borgo a Buggiano).

Ennesima vittoria per Franco Dami (Silvano Fedi Pistoia), nella categoria veterani oro uomini, dove conclude nel tempo di 42’26’’; al secondo posto Giacomo Bellini (Podistica Quarrata) e al terzo Nicola Casella (Podistica Empolese).

La livornese Enrica Bottoni (Atletica Livorno) primeggia nelle donne assolute con il tempo di 38’48’’, con un vantaggio di 1’06’’ sulla pratese Kidest Paoli e di 2’12’’ su Silvia Comaci, ambedue dell’Atletica Prato, quarta si classifica Elisabetta Caporali (Silvano Fedi Pistoia) e quinta Gianfranca Secci (Orecchiella Garfagnana).

La pisana Daniela Arcieri (Gruppo Podistico Rossini) ottiene il primo posto con il tempo di 42’03, nella categoria donne veterane,al secondo posto si classifica Moira Cerofolini (Montecatini Marathon) e terza Patrizia Franchi (Cai Pistoia).

Nella classifica per società si aggiudica il trofeo la formazione della Montecatini Marathon. Che si è presentata alla partenza con 33 iscritti, seconda si classifica il Gruppo Sportivo Run….dagi (14) e terza l’Atletica Borgo a Buggiano (13).