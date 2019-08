Vittoria con record per Terrasi (Apuane) nel “16° Trofeo corri nel comune di Careggine”

Altri articoli in Sport

lunedì, 19 agosto 2019, 12:02

Secondo colpo per il Cefa Basket Castelnuovo. Dopo Giacomo Bertucci, ecco un’altra pedina per la squadra di Promozione allenata da coach Maurizio Romani: si tratta di Francesco Mariani, ala classe 1992, proveniente da Capannori. Mariani aveva già vestito i colori del Cefa a livello giovanile dando un importante mano per...

domenica, 18 agosto 2019, 20:40

Una giornata calda, bella e ricca di emozioni quella trascorsa quest'oggi allo stadio Nardini di Castelnuovo Garfagnana dove la squadra di casa, come da consuetudine, ha organizzato l'edizione numero otto del Memorial Mauro Marchini, storico ed indimenticabile presidente gialloblù capace di trascinare tale realtà al sogno della C2

venerdì, 16 agosto 2019, 18:41

L’estate podistica continua a riservare tanti successi al GP Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli. Nemmeno a Ferragosto gli atleti biancoverdi si sono concessi una pausa, portando in alto il nome del sodalizio garfagnino lungo tutta la nostra penisola

giovedì, 15 agosto 2019, 14:34

Si è concluso il torneo FIT di 4^ categoria organizzato dal Tennis Club Garfagnana sui campi in terra rossa di Castelnuovo di Garfagnana. Al termine di una bellissima finale di circa due ore e trenta di gioco la vittoria è andata a Matteo Biagiotti con il punteggio di 0/6 7/6...

giovedì, 15 agosto 2019, 14:28

Vittoria assoluta uomini per il garfagnino Federico Matteoni (Orecchiella Garfagnana) che conclude la propria fatica nel tempo di 31’49’’, con un vantaggio di 13 secondi su Marco Bonacchi (Alpi Apuane) e di 25’’ su Matteo Giovannelli (Silvano Fedi Pistoia); quarto si classifica Daniele Donna (Atletica Franciacorta), quinto, Andrea Beconcini (Atletica...

mercoledì, 14 agosto 2019, 09:35

Alberto Cappello (Gp Parco Alpi Apuane), ottiene il primo posto nella categoria veterani, concludendo la gara in 1ora01’52’’,al secondo posto il bolognese ,Raffaello Villa (Polisportiva Monte San Pietro) e terzo Donato Sorice La Stanca Valenzatico)