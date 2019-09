Sport



A Pontremoli il Castelnuovo va solo vicino alla rimonta

domenica, 15 settembre 2019, 17:42

di simone pierotti

2-1

PONTREMOLESE: Cacchioli, Lecchini (7’ s.t. Crispi), Menichetti, Menapace (28’ s.t. Giannatoni), Filippi A, Verdi, Filippi G (29’ s.t. Balestri), Benassi, Occhipinti, Gabrielli (32’ s,t, Galloni), Bondielli A disp.: Santini, Rossi, Diouf, Spagnoli, Berzolla All.: Bracaloni

CASTELNUOVO: Leon, Casci (36’ s.t. Bachini), Nelli, Lavorini, Pieroni, Giusti, Biagioni, Jatta (21’ s.t. Castro), Bosi (31’ s.t. Galletti), Ghafouri (30’ s.t. Lionetti), Marganti (35’ s.t. Turri) A disp.: Pili, Galletti, Turri, Fanani, Bachini, Dini, Da Prato, Castro, Lionetti All.: Cardella

Arbitro: Labruna di Pontedera

Marcatori: 37’ p.t. Occhipinti (rig), 10’ s.t. Gabrielli, 20’ s.t. Pieroni

Note: Ammoniti Lecchini, Menichetti, Filippi A, Giusti, Marganti

Castelnuovo ancora sconfitto in campionato ma stavolta, contro la temibile Pontremolese, i gialloblu escono con l’amaro in bocca per un buon finale di gara che non è bastato per rimediare al doppio svantaggio. Una gara sostanzialmente equilibrata e avara di emozioni condizionata da un’ingenuità dei gialloblu nel primo tempo, un calcio di rigore che, come era accaduto domenica scorsa, indirizza l’incontro in favore degli avversari. Dopo il raddoppio la partita sembra chiusa ma la reazione del Castelnuovo è veemente e generosa, e porta alla prima rete stagionale, realizzata dal capitano Diego Pieroni. I padroni di casa accusano il colpo e si tirano indietro, il Castelnuovo preme e va vicino al pareggio.

Nel primo tempo le prime occasioni arrivano per i locali, prima con Benassi che calcia a lato e poi con Filippi G il cui tiro viene bloccato dal Leon. Al 37’ l’episodio che sblocca la partita: un fallo di Casci su Filippi A viene punito con il calcio di rigore, Occhipinti non sbaglia dagli undici metri. I gialloblu creano una buona occasione nel finale di frazione, il tiro di Bosi viene respinto da Cacchioli, poi allontana un difensore sulla linea. Il secondo tempo si apre con la rete del raddoppio della Pontremolese, con Gabrielli che risolve una mischia. Gara chiusa? Niente affatto perché i garfagnini reagiscono e trovano la rete con Pieroni che devia in rete una sponda di testa di Lavorini. Assalto finale generoso ma la rete non arriva: una punizione crea il panico ma Cacchioli blocca, ancora Pieroni arriva in leggero ritardo su un pallone sotto porta.