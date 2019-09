Al Golf Garfagnana grande ripresa dopo la pausa di ferragosto

Altri articoli in Sport

lunedì, 2 settembre 2019, 18:16

La nona edizione della cronoscalata Filecchio-Tiglio alto, nota anche come 4° Memorial Dino Berlingacci, organizzata dal Gs Filecchio, ha lasciato in eredità ottime prestazioni individuali al Gruppo podistico Parco Alpi Apuane

lunedì, 2 settembre 2019, 17:19

Circa 500 concorrenti hanno dato vita alla settima edizione della “Run…dagiata”, sulla distanza di km 13,500 che ha preso il via davanti la chiesa de Santa Maria in Selva, per poi distendersi attraverso i sentieri e le frazioni del comune di Buggiano

lunedì, 2 settembre 2019, 13:33

Ottimo weekend di gare per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, in vista dell’appuntamento del CDS in quel di Canelli con la prova dei 10 chilometri su strada

lunedì, 2 settembre 2019, 12:16

Allievi: la Folgor Marlia tiene bene contro la squadra di Elvira Pitanti, successo di misura del Ghiviborgo sulla Pieve San Paolo

lunedì, 2 settembre 2019, 08:55

Il pilota lucchese incappa in un'uscita di strada nella giornata conclusiva dell'appuntamento tricolore. Una variabile che rimanda all'appuntamento conclusivo di Campionato Italiano Rally l'ambizione di poter confermarsi seconda forza nella serie "asfalto"

lunedì, 2 settembre 2019, 07:24

Con la giornata di ieri sono ufficialmente iniziate le stagioni calcistiche: infatti era in programma il primo turno di Coppa Toscana dall'eccellenza fino alla seconda categoria