Sport



Al Nardini arriva il temibile Castelfiorentino: Castelnuovo a caccia dei tre punti

sabato, 21 settembre 2019, 12:21

di simone pierotti

Il Castelnuovo torna a giocare tra le mura amiche: dopo le prove confortanti di Coppa Italia contro il Camaiore e in trasferta a Pontremoli, domani al Nardini arriva il Castelfiorentino di Fabio Marrucci, neo tecnico dallo scorso giugno. Appuntamento alle 15.

Nelle file gialloblu c’è fiducia e si continua a lavorare giorno dopo giorno per crescere: intanto mister Cardella recupera Inglese, dopo la squalifica, e Degl’Innocenti. Ancora assente El Hadoui, mentre Lavorini e Ricci rientreranno in gruppo tra pochi giorni. Buone notizie, quindi, per una rosa che presto sarà al completo, alla luce anche degli ultimi innesti di Leon, Pili e Castro.

Intanto c’è da pensare ad un avversario scomodo come il Castelfiorentino che, rispetto allo scorso anno, si è rafforzato notevolmente ed ha inserito elementi di qualità ed esperienza. Rinnovato il parco portieri con Chiarugi (93) dal San Gimignano e i giovani Orsini (ex Pontedera) e Salucci (2002). In difesa arrivano Vecchiarelli dal San Donato, Bagnoli (99) dal Tuttocuoio e l’esperto Olivieri (83) dalla Lastrigiana. Per il centrocampo novità con il giovane Dini (2000) dallo Scandicci e Montecalvo (97). Il reparto più pericoloso sembra essere l’attacco con un “trio delle meraviglie” composto da Zizzari, autore del gol decisivo contro l’Atletico Cenaia, Zanaj (99) ex Poggibonsi e l’esperto Pecchioli proveniente dallo Scandicci ma con trascorsi e tante reti anche nella Lucchese.

Non sarà facile ma i giovani gialloblu di Alfredo Cardella sono intenzionati a muovere la classifica. Intanto la società prosegue nell’operazione “simpatia” e lancia l’iniziativa “Sostenitore Under 25” con ingresso a prezzo ridotto per i giovani under 25: iniziativa che si aggiunge a quella tradizionali dell’abbonamento ridotto per donne, under 18 e over 60.