Sport



Bonacchi (Apuane) secondo alla "Passeggiata Panoramica"

lunedì, 23 settembre 2019, 21:04

La storica "Passeggiata Panoramica", che ogni anno si disputa nell’ambito del "Settembre Quarratino" e che è giunta alla quarantesima edizione, si è svolta a Quarrata (Pistoia) sulla distanza di km 15,500 (per i competitivi) e su di un percorso sulle bellissime colline del Montalbano. La manifestazione è stata organizzata dalla società Podistica Quarrata, con il patrocinio della Regione Toscana e delle amministrazioni provinciali e comunali di Pistoia e Quarrata. Alla manifestazione hanno preso il via circa 600 concorrenti nonostante la pioggia che ha disturbato la gara.

La vittoria assoluta è andata all’atleta di casa, Nicolò Chiti (Podistica Quarrata), che ha compiuto la distanza in 57’28’’ e che ha distanziato il secondo classificato Marco Bonacchi (Parco Alpi Apuane) di 3’32’’ e di 3’50’’ Alessandro Fiori (Nuova Atletica Lastra); al quarto posto ha concluso Alessio Guazzini (Aurora Montale) e quinto Jonata Tesi (Atletica Signa).

Successo per l’italo-marocchino nella categoria veterani uomini: ad aggiudicarsi la gara è stato Said Er Mili (Uisp Pistoia) in 1ora02’49’’, secondo posto per Luca Silvestri (Gruppo Podistico Massa e Cozzile) e terzo classificato Giuliano Burchi (La Stanca Valenzatico).

Roberto Casagni (Asd Montemurlo Mt) ha ottenuto il primo posto nei veterani argento uomini in 1ora10’17’’, precedendo Riccardo Spinelli e Roberto Mei, entrambi della Silvano Fedi Pistoia.

Nei veterani oro, il successo è andato ancora a Franco Dami (Silvano Fedi Pistoia), che ha compiuto la distanza della gara in 1ora20’47’’; secondo gradino del podio per Loretto Brizzi (Freestyle Triathlon) e terzo Giacomo Bellini (Podistica Quarrata).

La fiorentina Costanza Del Bravo (Atletica Castello Firenze) ha ottienuto il primo posto nella categoria donne assolute, concludendo la gara in 1ora12’46’’, distaccando di 49’’ Stefania Bargiacchi e di 2’45’’, Valentina Dami, tutte e due della Silvano Fedi Pistoia; il quarto posto lo ha ottienuto l’itala rumena Andreea Lucaci (Run…dagi) e quinta Karina Garcia Pizarro (Montecatini Marathon).

La rappresentante dell’Atletica Costa degli Etruschi, Luisa Rimbumbi, si è classificata per prima nelle donne veterane in 1ora24’26’’, che ha avuto la meglio su Cristina Mannelli (Silvano Fedi Pistoia) e Lucia Donati (La Stanca Valenzatico).

Stefania Trombi (Le Panche Castelquarto Firenze) si è aggiudicata la categoria veterane argento nel tempo di 1ora30’31’, con al secondo posto Nadia Casarini (Monte Sann Pietro Bologna) e terza Annunziata Izzo (Montecatini Marathon).

La Silvano Fedi Pistoia con 46 iscritti ha ottenuto il primo posto nella classifica di società, seconda l’altra formazione pistoiese del Gruppo Podistico Cai (45) e terza 29 Martiri Figline Prato e La Stanca Valenzatico con 31, quinta la Podistica Pratese (26).