Sport



"Casacolor Run", Diversi (Orecchiella) e Ponziani (Marciatori) si impongono nei veterani

lunedì, 9 settembre 2019, 12:57

Nonostante la pioggia, ottima riuscita dell'edizione 2019 della “Casacolor”, organizzata dalla omonima ditta di vernici, con la collaborazione della Freestyle Triathlon di Montecatini e dal comitato di Pistoia della Libertas, sulla distanza di km 9,500 su di un percorso rilevato nei dintorni di Montecatini Terme.

La vittoria nella categoria assoluta uomini è andata a Andrea Curovich (Podistica Castelfranchese), che dopo la ‘’Rundagiata’’ si aggiudica anche questa importante manifestazione. L’atleta di Borgo a Buggiano termina la gara nel tempo di 30’29’’, distanziando il secondo classificato Nicolò Chiti di 37’’ e il terzo Mario Bendoni (Individuale) di 1’31’’; si classifica al quarto posto, Federico Meini (Atletica Livorno) e quinto, Luca Borgianni (Podistica Castelfranchese).

Nei veterani uomini, si impone Luca Diversi (Orecchiella Garfagnana) che ottiene il tempo di 35’03’’, al posto d’onore, Marco Osimanti e terzo, Nicola Vivarelli (Silvano Fedi Pistoia).

Il pratese Alberto Casagni (Asd Montemurlo Mt) si aggiudica la categoria veterani argento uomini in 37’52’’, secondo si classifica Leonardo Pierotti (Parco Alpi Apuane), terzo Mario Viola (Atletica Borgo a Buggiano).

Nella categoria veterani oro uomini, si presenta per primo sul traguardo Daniele Ponziani (Marciatori Barga) in 42'57’’ e secondo posto per Michelangelo Speranza (Pieve a Ripoli).

La pesciatina Claudia Astrella (Atletica Castello Firenze) ottiene il primo posto nella categoria assoluta donne in 37’01 e precede di 19’’ Rachele Fabbro (Lammari) e di 51’’ Sara Orsi (Pinocchio Sport Pescia); quarta Andrea Lucaci (Run…dagi) e quinta Alice Parducci (Alpi Apuane).

Nelle donne veterane al primo posto Camelia Barboi (Up Isolotto Firenze) in 40’52’’, seconda Roberta Pieroni (Orecchiella Garfagnana) e terza Daniela Arceri (Podistica Rossini).

Vittoria per l’’atleta locale, Annunziata Izzo (Montecatini Marathon), nella categoria donne veterane argento in 49'17’’, al secondo posto Giuliana Pennacchi (Marciaatori Barga) e terza Marzia Ferri (Run…dagi).