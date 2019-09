Sport



Castelnuovo a caccia dei primi punti nella tana della Pontremolese

sabato, 14 settembre 2019, 11:48

di simone pierotti

Seconda giornata di campionato per il Castelnuovo atteso ad una trasferta insidiosa sul campo della Pontremolese. La formazione di mister Bracaloni, dopo la promozione in Eccellenza, ha confermato il blocco dei protagonisti della splendida cavalcata e si presenta con buone prospettive. Dopo la sconfitta di misura (0-1) all’esordio sul campo della Cuoiopelli e in Coppa Italia contro il San Marco Avenza (0-2) la Pontremolese vuole partire con il piede giusto e muovere la classifica.

Missione non facile per il Castelnuovo, pertanto, anche se la squadra ha dimostrato di essere in crescita, dopo la sfortunata esibizione contro il San Miniato, condizionata dall’inferiorità numerica, e il pareggio contro il Camaiore in Coppa Italia.

Domani (inizio partita ore 15, stadio Lunezia), mancheranno quattro pedine importanti: Inglese è squalificato per un turno, mancheranno anche El Hadoui, e Degl’Innocenti e Ricci sono in ripresa dai rispettivi infortuni. Pienamente disponibili invece Lavorini e Lionetti, ci saranno i tre nuovi acquisti, i portieri Leon e Pioli, e l’attaccante franco – venezuelano Gabriel Castro, dopo il perfezionamento della pratica alla F.I.G.C. di Roma.

Qualche assenza anche nella fila della Pontremolese: per motivi fisici sono in forte dubbio Lecchini, Menichetti e Spagnoli, tre dei perni della squadra.