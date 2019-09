Sport



Castelnuovo ancora sconfitto: pagati pesantemente i propri errori

domenica, 22 settembre 2019, 18:19

di simone pierotti

0-1

CASTELNUOVO: Leon, Nelli (16’ s.t.Jatta), Degl’Innocenti (29’ s.t. Giusti), Da Prato, Pieroni, Inglese, Casci, Biagioni (35’ s.t. Galletti), Bosi (37’ s.t. Lionetti), Castro (30’ s.t. Ghafouri), Marganti A disp.: Pili, Fanani, Bachini, Dini All..: Cardella

CASTELFIORENTINO: Chiarugi, Pellegri, Vecchiarelli, Zanaj, Olivieri, Bagnoli, Montecalvo (45’ s.t. Fossati), Sarti G, Zizzari (37’ s.t. Anichini), Pecchioli, Nidiaci (29’ s..t. Salucci) A disp.: Orsini, Campatelli, Sarti N, Carcione, Moscardi, Adragna All.: Marrucci

Arbitro: Luca Barone di Pisa

Marcatore: 36’ s.t. Olivieri

Note: al 35’ p.t. Bosi si fa parare un calcio di rigore. Ammoniti Degl’Innocenti, Inglese, Montecalvo, Vecchiarelli, Zanaj

Terza sconfitta in altrettante gare di campionato per il Castelnuovo, superato tra le mura amiche dal Castelfiorentino. Prova pragmatica degli ospiti che hanno sfruttato una delle rarissime occasioni capitate, in maniera assai confusa ma efficace, mentre il Castelnuovo non ha capitalizzato un bel primo tempo e soprattutto un calcio di rigore. In situazioni come l’attuale, le occasioni pesano oltre misura e alla fine fanno la differenza: il tiro dal dischetto di Bosi, addirittura, è stato neutralizzato ben per ben due volte ad Chiarugi ed ha colpito anche la traversa, segno di un episodio assolutamente stregato. Un vero peccato perché, anche alla luce di un paio di altre occasioni, i gialloblu potevano e dovevano chiudere il primo tempo in vantaggio: nella ripresa il ritmo è sceso, gli ospiti hanno alzato leggermente il baricentro dell’azione ma senza impensierire Leon e alla fine hanno sfruttato un’azione da gioco fermo.

Il Castelnuovo recupera Inglese e Degl’Innocenti, gioca Da Prato, fiducia a Bosi – Castro per l’attacco. L’inizio dei padroni di casa è incoraggiante. Al 9’ azione di Nelli sulla fascia destra, tiro secco che viene deviato da un difensore in calcio d’angolo. Al 12’ colpo di testa di Pieroni su calcio d’angolo, palla alta. Al 14’ ci prova Bosi in area ma la conclusione è inefficace. Al 18’ una punizione di Vecchiarelli sorvola la traversa. Al 20’ tiro cross di Montecalvo, Leon recupera il pallone. Al 23’ cross di Castro, si avventano Marganti e Bosi ma non arrivano in maniera decisa sul pallone, sfuma una grande occasione. Al 35’ la chanche della giornata: Bosi viene steso in area da Montecalvo, è rigore. Lo stesso Bosi calcia il pallone che viene toccato da Chiarugi, tocca la traversa, ritorna in campo, ancora Bosi ci prova di testa ma il portiere avversario è miracoloso e devia in angolo. Al 45’ tiro dal limite di Montecalvo, palla alta.

Il secondo tempo offre meno spunti, il Castelnuovo prova a costruire qualche azione offensiva ha perso la brillantezza dei primi 45 minuti. Gli ospiti giocano maggiormente la palla ma vengono contenuti bene dai locali. Al 20’ calcio di punizione di Pecchioli, blocca a terra Leon. Al 23’ incursione in area di Pecchioli, la difesa rinviene e rimpalla il pallone che viene recuperato da Leon. Al 26’ ancora un punizione di Pecchioli trova Leon attento a bloccare. Al 28’ punizione di Inglese sulla quale svetta Pieroni di testa, palla alta sopra la traversa. Al 36’ arriva la beffa: calcio d’angolo, pallone spiovente sotto porta, si accende una mischia, l’ultimo a deviare è Olivieri. E’ il gol che decide il match, nel finale non c’è più la lucidità per imbastire una reazione per il Castelnuovo.