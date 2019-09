Sport



Castelnuovo in “salsa” sudamericana: tesserato l’uruguaiano Martin Bastos

mercoledì, 25 settembre 2019, 08:32

di simone pierotti

Novità di mercato per il Castelnuovo che ha tesserato il centrocampista uruguaiano Martin Bastos Moncalvo. Il giocatore, classe 1994, è nato a Montevideo e, ad inizio anno, si è trasferito a Lucca e, tra pochi mesi, grazie ad un bisnonno italiano emigrato in Sud America, otterrà il passaporto italiano. Martin si è ambientato rapidamente ed ha collaborato con l’allenatore Cacicia in una scuola calcio estiva. Da oltre un mese è stato aggregato alla squadra gialloblu, convincendo tecnici e società: superate alcune problematiche burocratiche, è stato possibile avviare il tesseramento.

Il calciatore uruguagio ha ben impressionando nelle prime uscite amichevoli della stagione, impiegato come centrocampista centrale, avanzato e mezzapunta. Come ci ha raccontato, la sua storia calcistica inizia nel settore giovanile del Bella Vista, società di seconda divisione, per poi traferirsi nella gloriosa società del Colon (seconda divisione) dove ha giocato per tre stagioni. Finiti gli studi universitari, Martin ha deciso di tentare il grande salto trasferendosi in Italia e il destino ha voluto che i suoi primi passi li muovesse con la maglia del Castelnuovo.