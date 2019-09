Sport



Coppa Italia, Lammari e Pieve Fosciana si spartiscono la posta in palio

mercoledì, 18 settembre 2019, 17:40

di michele masotti

2-2

Lammari: Biondi, Brandi, Benedetti (Ramku), Del Ry, Petretti, Borelli (Papera), Lorenzo Tocchini (Della Nina) Battaglia (Islami), Pesci (Risolo), Dourodola e Leonardo Tocchini A disposizione: Viviani, Petrilli, Bacci, Pagano. All.Boi

Pieve Fosciana: Levrini, Angelini, Pieri, Umberto Barsanti, Touray (Dini), Biagioni, Luca Barsanti (La Rosa), Giusti (Barsotti), Lucchesi (Parmigiani), Babboni e Piacentini (Frediani) A disposizione: Adami, Bacci, Motroni e Teani. All. Stefano Fracassi

Arbitro: Biagi di Pisa (Assistenti Coco e Della Bartola di Pisa)



Marcatori: 42' Battaglia, 60' autorete Biondi, 80' Piacentini e 90' Della Nina



Note: ammoniti Pieri, Babboni e Dourodola; espulso al 55' Lorenzo Tocchini

Il gol del subentrato Della Nina, siglato in pieno recupero, cancella le residue speranze del Pieve Fosciana di accedere al secondo turno di Coppa. Ai "Laghetti" di Lammari, in un match particolarmente sentito dal tecnico ospite Stefano Fracassi, finisce 2-2. Tra i due litiganti, sorride il River Pieve: alla formazione di Edoardo Micchi basterà pareggiare il prossimo 2 ottobre contro i gialloblu' per proseguire l'avventura in una competizione che, lo ricordiamo, permettera' alla vincitrice, qualora questa non abbia trionfato nel girone di competenza, di approdare alla final tour che mette in palio l'ultimo pass per l'Eccellenza.

Sia Boi e Fracassi adottano un 4-4-2, operando un robusto turnover. Primo tempo di marca locale, anche se al 5'Lucchesi colpisce il palo alla destra di Biondi. Dalla lunga distanza Petretti chiama al doppio intervento Levrini. È soprattutto l'ex Dourodola a creare patemi alla difesa garfagnina. Proprio la seconda punta nigeriana fornisce che Battaglia tramuta nel vantaggio sul finire di frazione Alla ripresa del gioco i cambi operati da Fracassi, che oggi ha dovuto fare a meno di Morelli, infondono maggiore linfa alla manovra. Al 50' Lucchesi fallisce un calcio di rigore in movimento. Tempo cinque minuti e il Lammari resta in inferiorità numerica: Biagi punisce con il rosso una brutta entrata di Lorenzo Tocchini su Giusti. L'1-1 è una papera di Biondi che si butta in porta un traversone di Biagioni. Il sorpasso dei biancorossi viene perfezionato a dieci dal termine. Una rovesciata di Dini si trasforma in un pallone buono per Piacentini che non perdona. In pieno recupero c'e' tempo per il pari firmato da Della Nina e dalla traversa colpita da Umberto Barsanti.



Domenica sarà di nuovo campionato con il Pieve Fosciana che riceverà l'ambiziosa Larcianese mentre il Lammari, ancora fermo a quota zero, sarà di scena a Quarrata.