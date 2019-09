Coppa seconda categoria: Barga vittoria al 93', Corsagna dilaga nei primi 20 minuti

Altri articoli in Sport

domenica, 8 settembre 2019, 18:26

Due partite e altrettanti successi per il GhivizzanoBorgo di Pacificio Fanani. Un primo frazione di alta scuola incanala la sfida del “Delle Terme” sui binari giusti per Borgia e compagni che restano in testa alla classifica in coabitazione con la Fezzanese

domenica, 8 settembre 2019, 18:23

Il calendario non era stato benevolo con il Castelnuovo opponendo ai gialloblu, alla prima giornata, una delle formazioni più attrezzate, dopo una campagna acquisti sontuosa

sabato, 7 settembre 2019, 11:43

Prima di campionato per il Castelnuovo. Domani, domenica 8 settembre, alle 15, i gialloblu di mister Alfredo Cardella scenderanno in campo contro il San Miniato. Non sarà un esordio dei più morbidi dato che il team di Venturini si è rafforzato con diversi innesti di qualità e di categoria

venerdì, 6 settembre 2019, 15:19

Nel corso della conviviale cena tra squadra, staff tecnico e dirigenti tenutasi al ristorante “Marameo” di Borgo a Mozzano, una sorta di quartier generale dei biancorossi, sono state presentate le divise, con annesso nuovo main sponsor, per la stagione calcistica iniziata domenica scorsa con il blitz di Lavagna

mercoledì, 4 settembre 2019, 17:33

Settembre è arrivato, gli allenamenti sono iniziati e, come da consuetudine, ci avviciniamo sempre di più all'inizio dei campionati in tutte le categorie. Tutto questo è successo e succederà anche alla squadra United Colours di Pontecosi

martedì, 3 settembre 2019, 21:01

Sabato 31 agosto si è disputata la 9^ cronoscalata Filecchio-Tiglio Alto sulla distanza di km. 5,570 tutti in salita dove Stefania Giovannetti, con il tempo di minuti 33.38, ha mancato il primo posto nella categoria Senior femminile solo per due secondi, e si è dovuta accontentare del posto d'onore