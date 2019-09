Sport



Coppa seconda categoria: Biggi ne fa tre, pari esterno per Borgo e Gallicano

lunedì, 2 settembre 2019, 07:24

di lorenzo fiori

Con la giornata di ieri sono ufficialmente iniziate le stagioni calcistiche: infatti era in programma il primo turno di Coppa Toscana dall'eccellenza fino alla seconda categoria.

Analizziamo specificatamente adesso quello che è successo in seconda categoria, soprattutto trattando le cinque squadre nostrane in campo.

Iniziamo dall'atteso derby dei laghi che è stato vinto dalla corazzata Vagli sul campo del Pontecosi. In questo girone a tre è presente anche il Barga che ospiterà domenica il Pontecosi. Una partita bella, divertente e combattuta conclusa con un pirotecnico 3-4. Per i locali a segno Lunardi con una doppietta e Bonini su rigore mentre per gli ospiti segna bomber Biggi (nella foto) con una tripletta e Tolaini. Assenti per il Pontecosi Michele Martini Adami, Riccardo Martini Adami, Morotti e Gennaro. Per il Vagli, invece, non erano presenti Pancetti, Buriani, Giuntini, Tognarelli e Andrea Pioli.

Finisce in parità lo scontro tra Fornoli e Gallicano. Passano in vantaggio gli ospiti con un autogol e pareggiano i locali (privi di Crea, Dinelli, Ferrari e Marco Salotti) con Alberigi al 56'. In questo girone è presente anche il Corsagna che ospiterà il Fornoli domenica.

Il terzo match nostrano di giornata finisce, anch'esso, 1-1 tra Acquacalda e Borgo a Mozzano. Apre le marcature Bottari e sigla il pareggio, per gli ospiti, il nuovo acquisto Balderi al 71'. Assenti per gli ospiti Chiocchetti, Gemma e Bertolozzi. In questo girone è presente inoltre il Lucca Calcio che ospiterà domenica l'Acquacalda.