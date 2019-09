Sport



Coppa seconda categoria: passano il turno Vagli, Corsagna e Borgo

mercoledì, 25 settembre 2019, 19:04

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la terza giornata del primo turno (fase a gironi) di Coppa Toscana relativa alla seconda categoria. In campo sono scese cinque squadre nostrane di cui tre hanno acquisto il pass per accedere ai 32º di finale (previsti per il 23 ottobre).

Analizziamo di seguito dettagliatamente le tre partite delle cinque squadre nostrane.

Iniziamo dal Vagli che ha annientato il Barga con un roboante 4-1. A segno per i locali Biggi al 47', Malatesta al 50' e 53' e Stefano Angelini al 88' e Filippo Angelini al 19' per gli ospiti. Da segnalare che per il Barga è stato espulso Bondielli al 36'. Non erano presenti per i padroni di casa Giuntini, Giorgi, Polidori, Franchi e Buriani, diversi assenti anche per il Barga tra cui Reti, Martini, Iacopi, Simoncini, Napolitano, Rigali e Filippo Motroni. Vagli che, quindi, passa il turno dove sfiderà la vincente del girone composto da Atletico Carrara dei Marmi, Polisportiva Attuoni Avenza e Romagnano Calcio.

Continuiamo con la sfida tra Gallicano e Corsagna che si è conclusa 1-3. Sblocca la partita per i locali Lorenzo Salotti al 52' ma gli ospiti ribaltano la partita con Papera al 54' e al 66' e Martinelli al 77'. Assenti per i padroni di casa Pellegrinotti, Bertucci, Lorenzo Taddei, Riccardo Taddei e Satti mentre per gli ospiti non era presente Dinucci.

Passa il turno il Corsagna che sfiderà il Borgo a Mozzano capace di sconfiggere, tra le mura amiche, il Lucca Calcio con il punteggio di 1-0. Decisivo Gimbri al 63'.