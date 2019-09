Sport



Coppa terza categoria: vincono Castiglione e Fornaci

sabato, 28 settembre 2019, 19:49

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata l'andata (il ritorno ci sarà il prossimo sabato) del primo turno di Coppa Provinciale di terza categoria. Vittorie nei derby nostrani per Fornaci e Castiglione, pareggio tra New Team e Piazza e sconfitta per il Coreglia.

Analizziamo di seguito le quattro partite delle sette squadre nostrane.

Partiamo dal big match fra Atletico Castiglione e Filicaia. Sblocca la partita, per i locali, Tagliasacchi al 13', pareggia bomber Lorenzetti al 54' e realizza il rigore decisivo Canelli al 78'. Non erano presenti per i locali Lucchesi, Malatesta, Panzani, Manuel Martinelli e Pioli mentre per gli ospiti erano assenti Pellegrinetti e Magnani.

Continuiamo con la vittoria del Fornaci, tra le mura amiche, contro la Virtus Robur Castelnuovo. Inizio spettacolare per i locali che vanno sul 2-0 con Gaspari (nella foto) al 3' e Costantini al 15'. Accorciano le distanze gli ospiti al 75' con un rigore di Camara.

Assenti per i padroni di casa Puccetti, Chiriacó e Paolo Cardosi mentre per gli ospiti mancavano Sidibe, Valdrighi e Alpha.

Pareggio a reti bianche e privo di emozioni tra New Team e Piazza al Serchio. Segnaliamo che per i locali non erano presenti Satti, Terni, Gulisano, Guazzelli e Rossi mentre per gli ospiti erano assenti Castagnoli, Bertucci, Nicola Orsi, Stefano Cassettai e Saldo.

Sconfitta, invece, per il Coreglia che sul campo della Morianese esce con un 2-1. Vantaggio ospite con Federico Marchetti al 34'. Poi Puccetti, prima sbaglia rigore al 44', e poi sigla una doppietta al 65' e 78' (l'ultimo su rigore). Assenti per gli ospiti Buono, Togneri e Biagiotti.