Sport



Coppa Toscana Prima Categoria: i Diavoli Neri passano a Molazzana

domenica, 8 settembre 2019, 21:58

di michele masotti

0-1

Molazzana: Bolognesi, Giannotti, Togneri (80’Tamagnini), Gheri, Bertoncini (70’Secci), Micchi (46’Balsotti), Bresciani (46’Manfredi), Tognocchi, Abrami, Santoni (55’Angelini) e Sarti A disposizione: Ferrai, Guidi, Lenzi e Tomei Allenatore: Daniele Compagnone

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Piagentini, Pennucci, Granai (70’Biagiotti), Santini, Gianluca Cassettai, Lorenzo Micchi (58’Orsetti), Monaco, Ceccarelli, Amidei (81’Coli) A disposizione: Vanni, Morelli e Orsi Allenatore: Alessandro Cassettai

Arbitro: Di Legge di Pisa

Marcatore: 48’ Cassettai

Il derby garfagnino della domenica calcistica sorride ai Diavoli Neri Gorfigliano, corsari a Molazzana grazie a capitan Gianluca Cassettai, che così continuano a sperare nella qualificazione al turno successivo di Coppa Toscana. Adesso è tutto nelle mani del Serricciolo, chiamato a vincere con almeno due gol di scarto nel confronto con la formazione di Compagnone, tornata in Prima Categoria dopo tanti anni. I due tecnici, comunque, hanno avuto risposte positive in vista del debutto in campionato, programmato domenica prossima.

I locali, privi dei elementi importanti come Mattia Bertoncini, Orsetti e Ricci, hanno schierato come titolare Matteo Micchi, prelevato in prestito dal Castelnuovo. Nel team dell’alta Garfagnana, invece, Alessandro Cassettai deve rinunciare al lungodegente Tonelli. Nei primi quarantacinque minuti le occasioni migliori portano le firme degli ospiti. Al 12’ Bolognesi respinge lateralmente una velenosa punizione calciata dallo specialista Pennucci. Il numero uno lucchese, che si candida ad essere uno dei portieri più forti della Prima Categoria, si esalta ancora di più alla mezzora quando respinge il tentativo ravvicinato di Ceccareli, liberato dal brillante assist di Monaco. In avvio di ripresa ecco il gol partita. Punizione laterale di Pennucci, Bolognesi respinge con i pugni ma non può nulla sul tap-in di Gianluca Cassettai. Il capitano ospite ha evidentemente un conto aperto con il Molazzana, dato che il precedente con la maglia dei Diavoli Neri l’aveva siglato proprio contro gli amaranto ai tempi della Seconda Categoria. Sotto di un gol il Molazzana, rinvigorito dai cambi, inizia a spingere con una certa insistenza. Al 55’ ghiotta occasione per Giannotti che si vede negare la gioia della rete da Carvajal. Il portiere massese salva i suoi togliendo dall’incrocio dei pali la spizzata di Gheri sulla punizione di Bresciani. Match che rimane vibrante fino al termine. La formazione di Alessandro Cassettai va vicina al raddoppio con Amidei e Ceccarelli. In zona cesarini Angelini, sugli sviluppi di una punizione laterale, calcia sopra la traversa il pallone del possibile 1-1.

Il rodaggio è dunque finito, da domenica inizia il campionato. Molazzana e Diavoli Neri Gorfigliano saranno impegnate in trasferta: gli amaranto faranno visita all’altra neopromossa Academy Porcari, mentre Pennucci e compagni affronteranno i versiliesi della Torrelaghese.