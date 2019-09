Sport



Corsa in montagna, argento tricolore per il Gs Orecchiella

giovedì, 26 settembre 2019, 09:30

Domenica 22 settembre è andato in scena ad Arco (Trento) l’ultimo atto dei Campionati Italiani di Corsa in Montagna, Individuali e di Società per le categorie Senior/Promesse e Junior.

Evento organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica GardaSportEvents di Trento, sotto l’egida della FIDAL Nazionale.

Il programma delle gare prevede, per le categorie Senior/Promesse maschili, femminili due giri del tracciato di 5 km, per complessivi 10 km, mentre per le categorie Junior maschili e femminili 5 km da percorrere una sola volta.

La prova, da regolamento, ha un tracciato di gara Up & Down, cioè salita e discesa, molto tecnico, con partenza e arrivo in Piazzale Segantini: dopo il via, un breve tratto tra le vie del paese, per poi salire fino a raggiungere il punto più alto del tracciato, sulle rampe del Castello di Arco, con un passaggio molto suggestivo nella torre, percorrendo le scale interne fino alla sommità; nella prima discesa, per tutte le gare in programma, avviene una selezione degli atleti più accreditati al comando; poi il sentiero, salendo la “via Crucis”, una stradina pavimentata con pietre grezze dette smolleri, dove ai lati si trovano i tradizionali 14 capitelli fino alle pendici del monte Colodri prima di ridiscendere nella parte finale lungo i sentieri tra decine di piante d’olivo; per finire gli 81 gradini del vicolo delle Scale poi il viale delle Magnolie con l’arrivo in piazzale Segantini.

Dopo le staffette di Saluzzo e la prova di sola salita di Recoaro Terme- Alpe di Campogrosso, la squadra femminile dell’Orecchiella si è presentata al via con una compagine fortemente rimaneggiata a causa degli infortuni che purtroppo hanno funestato la seconda parte della stagione ma determinata a difendere le posizioni acquisite nel corso del Campionato di Società.

Primitive Niyirora, atleta ruandese al secondo anno con il GS Orecchiella Garfagnana, è stata protagonista di una gara superlativa, che l’ha vista cedere negli ultimi metri alla sola, ottima ed esperta Elisa Desco (Alta Valtellina), in terza posizione Gaia Colli (Atl. Valle Brembana).

Mucci Meri ed Odette Ciabatti hanno interpretato in modo superlativo la gara, portando in casa bianco-celeste punti preziosi e determinanti per la classifica di società, aggiudicandosi tra l’altro due secondi posti nelle rispettive categorie.

Una prestazione corale dunque che ha portato il GS Orecchiella Garfagnana alla conquista dell’argento nella classifica finale del CDS di corsa in Montagna 2019, alle spalle della corazzata dell’ Atletica Saluzzo della campionessa italiana under 23 Alessia Scaini; un prestigiosissimo risultato che va ad aggiungersi all’argento del Campionato Italiano di Kilometro Verticale e all’argento del Campionato Italiano lunghe distanze di corsa in montagna; una squadra versatile dunque, presente nei tre podi tricolori delle specialità della corsa in montagna.

A livello assoluto maschile non ha avuto rivali Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche) già dominatore della prima prova di sola salita di Recoaro Terme, si è assicurato il pass per i mondiali in Argentina; secondo Nadir Cavagna a 12 secondi e terzo Alex Baldaccini.

Tra gli junior maschili il bergamasco Alain Cavagna (Atl. Valle Brembana) ha avuto la meglio su Alessandro Rossi (Lanzada), e Giacomo Bruno (Atl. Pinerolo); tra le junior femminili vittoria per Angela Mattevi (Atl. Valle di Cembra), vicecampionessa europea in carica; seconda Anna Arnaudo (Dragonero), terza Giovanna Selva (Sport Project).

Per l’Orecchiella al maschile buona prova per Filippo Fiorini che precede Michael Luongo e Mattia Della Maggiora e tra i master Marco Giannotti, terzo nella classifica della categoria master SM45.

Protagoniste dunque le ragazze dell’Orecchiella in questa lunga ed eccezionale stagione tricolore, che ha visto la compagine Garfagnina ai vertici della corsa in montagna; si citano, tra le altre, le atlete che hanno portato i punteggi utili alla conquista dei podi nei campionati di società sopra menzionati: Annalaura Mugno, Francesca Setti, Niyirora Primitive, Cecilia Basso, Martina Cumerlato, Mucci Meri, Odette Ciabatti, Alice Dolfi, Gianna Secci, Franscesca Chiappa.

Classifica Campionato Italiano di Società di Corsa in Montagna Femminile 2019:

1^ – Atletica Saluzzo (Cn) punti 518

2^ – G.S. Orecchiella Garfagnana (Lu) punti 466

3^ – Atletica Alta Valtellina (So) punti 462