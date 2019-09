Sport



Cuore Castelnuovo, ma il San Marco Avenza è troppo forte

domenica, 29 settembre 2019, 20:58

di simone pierotti

3-1

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Manzo (35’ s.t. Pinelli), Tescione, Brizzi, Zuccarelli (19’ s.t. Lucchi), Mosti S, Cucurnia (25’ s.t. Bordini), Mosti D (19’ s.t. Batti), Andreotti, Magni (13’ s.t. Mazzucchelli), Doretti A disp.: Rossi, Togneri, Raffo, Gabrielli All.: Turi

CASTELNUOVO: Leon, Nelli (13’ s.t. Turri), Degl’Innocenti (18’ s.t. Jatta), Da Prato (42’ p.t. Giusti), Pieroni, Inglese, Lionetti (13’ s.t. Fanani), Galletti, Bosi, Ghafouri, Marganti (10’ s.t. Castro) A disp.: Pili, Lavorini, Bachini, Dini All.: Cardella

Arbitro: Leoni di Pisa

Marcatori: 16’ p.t. Doretti, 6’ s.t. e 13’ s.t. Andreotti, 29’ s.t. Bosi

Note: ammoniti Tescione, Inglese, Pieroni

La trasferta di Avenza si conferma proibitiva per il Castelnuovo che, per di più, si presenta privo di ben cinque elementi: troppo per poter impensierire una tra le squadre più forti del campionato, a trazione decisamente anteriore, con uno dei reparti offensivi più forti in categoria. Out El Haduoi, Biagioni, Casci, Lavorini e Ricci, mister Cardella (a proposito, oggi è il suo compleanno, non fortunato sul campo, purtroppo!) deve rimescolare ancora le carte.

I padroni di casa cercano subito di imporre il proprio ritmo su un campo (sintetico) che conoscono a memoria, i gialloblu sembrano poter tenere botta in apertura e replicano colpo su colpo, provando ad innescare i brevilinei attaccanti. Al 9’ la difesa gialloblu perde un pallone ingenuamente, rapido scambio Cucurnia – Doretti e pronta conclusione, ma Leon è sulla traiettoria e blocca. Al 10’ ci prova il Castelnuovo con un contropiede che innesca Bosi in area, tiro che finisce tra le braccia del portiere. Il San Marco Avenza colleziona angoli e, al 16’, proprio su una palla inattiva trova il gol del vantaggio: è una girata “sporca” di Doretti che sorprende Leon e si infila sulla sinistra. Al 22’ svetta Andreotti con Leon che para a terra. Il Castelnuovo ha un sussulto in chiusura di frazione che fa ben sperare per il secondo tempo. Piove sul bagnato perché Da Prato si infortuna negli ultimi minuti e deve abbandonare il terreno di gioco in barella.

Il secondo tempo parte bene per i gialloblu, i locali partono in sordina ma è solo l’attesa per un terribile uno – due che decide il match. Al 6’ gialloblu subiscono un contropiede 4 contro 4, azione veloce con Cucurnia che crossa sul piede di Andreotti che un preciso tiro al volo insacca. Il terzo gol, al 13’, è da manuale del calcio: altra azione di prima che manda Mosti al cross dalla destra, Andreotti domina l’area e di testa insacca la doppietta personale. I padroni di casa giocano sul velluto e sfiorano la quarta rete con Mazzucchelli dal limite dell’area, Leon sfiora quel tanto che basta per mandare il pallone sulla traversa. Il Castelnuovo prova a dare la svolta e inserisce diversi elementi della panchina, la maggiore freschezza dà qualche frutto: molto bella l’azione dei garfagnini con Ghafouri che scambia con Castro, assist per l’accorrente Bosi che fulmina Lagomarsini con un bellissimo diagonale. Finale generoso ma senza grandi occasioni, da segnalare una parata di Leon su Lucchi. Ancora una sconfitta per il Castelnuovo, la quarta consecutiva: adesso ci sono due gare casalinghe, da non sbagliare, per dare una prima svolta alla stagione e soprattutto morale.