Sport



Da Massimiliano a Christian, la dinastia Franchi non si ferma

lunedì, 16 settembre 2019, 22:41

di simone pierotti

Gli sportivi della Garfagnana hanno ancora vivi nella memoria i ricordi del “grande” Castelnuovo che a cavallo tra gli anni 90 e il nuovo millennio, scrisse pagine storiche del calcio, con una splendida cavalcata che portò i gialloblu dai polverosi campi dilettantistici ai sontuosi palcoscenici della Serie C.

Tutti ricordano che la porta di quella corazzata era difesa da un altrettanto grande portiere, garfagnino purosangue, Massimiliano Franchi, di Gallicano. Tanti anni da protagonista tra i pali con una lunga e gloriosa carriera tra dilettanti e Serie C2, soprattutto con il Castelnuovo ma anche con altre società importanti della Toscana, dal Ponsacco alla Sestese al Viareggio. Appesi i guantoni al chiodo il popolare “Max” è diventato prima preparatore dei portieri, trasmettendo la sua smodata passione a tanti giovani, quindi ha lasciato il campo per una più comoda poltrona da direttore sportivo. “Amore” per la porta trasmesso a tanti giovani, dicevamo, tra cui il figlio Christian, classe 2002, da lui stesso allenato. Una passione, tuttavia, inizialmente non così forte perché sei anni fa il promettente Christian ha lasciato il calcio intraprendendo altre strade sportive, quali l’atletica e la palestra.

Una storia con un finale tutto da scrivere perché due mesi fa l’ex portierino non ha resistito al richiamo dell’amore dell’adolescenza (e del padre) ma anche a quello della squadra del proprio paese, Gallicano. Christian Franchi ha ripreso a giocare tra i pali della Juniores della formazione locale, a due passi da casa. Quasi per scherzo, quindi, ma a scherzare spesso è il destino che ha aperto a Christian le porte della prima squadra militante in Seconda Categoria. Domenica scorsa, nel debutto casalingo contro il San Filippo, erano assenti, per una concatenazione di cause, entrambi i portieri, così per Franchi junior è arrivato addirittura il debutto ufficiale. Esordio a 17 anni tra i pali del Gallicano: l’emozione deve essere stata grande, quasi da non dormire, ma i consigli del padre Massimiliano alla fine hanno reso il debutto più leggero. Vittoria per 4-2, con lo zampino decisivo del proprio portiere, esordio da sogno. Che sia nata una (nuova) stella tra i pali della Garfagnana?