Diavoli Neri Gorfigliano, la stagione inizia con un pareggio in Coppa Toscana

lunedì, 2 settembre 2019, 07:17

di michele masotti

0-0

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Piagentini, Pennucci, Granai, Santini, Gianluca Cassettai, Orsetti (65’ Micchi), Monaco, Ceccarelli, Amidei e Crudeli A disposizione: Vanni, Biagiotti, Orsi, Coli, Capitani e Ivano Orsi Allenatore: Alessandro Cassettai

Serricciolo: Gavellotti, Schiavone (67’Casciari), Lisi (57’Tavoni), Tonelli, Manenti, Mameli (84’Iovanovitch), Mencatelli, Shqypi, De Negri (55’Cantoni), Bertolla e Perini (77’Pasqualetti) A disposizione: Vegnuti, Calvo, Santini e Malatesta Allenatore: Bertacchini

Arbitro: Lucia di Lucca

Note: Ammoniti Shqpyi, Mencatelli, Manenti, Monaco e Santini

Finisce con un salomonico 0-0 il primo match ufficiale dei Diavoli Neri Gorfigliano, impegnati nella sfida inaugurale di Coppa Toscana contro il quotato Serricciolo. In virtù di questo risultato, la formazione di Alessandro Cassettai tornerà in campo domenica 8 settembre a Molazzana, in casa della neopromossa che completa questo triangolare. Ottime, comunque, le risposte fornite dalla formazione titolare dei locali che presentava al fischio di inizio ben sette volti nuovi rispetto alla passata stagione. Di fronte ad una formazione che ha perso sì il suo bomber principe Iardella, accasatosi al Capezzano, ma che annovera altri elementi di spessore, i Diavoli hanno dimostrato di poter recitare un ruolo interessante nel campionato che partirà domenica 15 settembre.

Subito titolari, come detto, i vari Piagentini, Granai, Santini Orsetti, Monaco, Amidei e l’esperto centravanti Ceccarelli. Prima frazione di gioco decisamente equilibrata, come testimoniano i tre corner per parte collezionati dalle due contendenti. La palla gol più nitida viene sventata con bravura da Gavellotti sull’ex Marina La Portuale Monaco. Discorso diverso, invece, la ripresa che diventa ben preso un monologo dei padroni di casa. Al 60’ splendida serpentina di Amidei conclusa da un traversone per l’inserimento di Piagentini che di testa non inquadra lo specchio della porta. Dieci minuti più tardi è l’incrocio dei pali massese a respingere il meritato gol a Monaco. Gli ospiti, costretti all’angolo dal forcing dei locali, escono dal guscio al minuto numero settantasette con il subentrato Cantoni che, partito in dubbia posizione di offside, calcia alto a tu per con tu con Carvajal. Nel finale Alessandro Cassettai potenzia il proprio reparto offensivo inserendo Micchi, arrivato in estate dal Castelnuovo, ma il bunker gialloblù resiste.

In attesa di conoscere il calendario del campionato, dovrebbe uscire tra mercoledì 4 e giovedì 5 settembre, domenica prossima i Diavoli Neri Gorfigliano saranno di scena a Molazzana.