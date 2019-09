Sport



Diavoli Neri Gorfigliano, un colpo in trasferta per iniziare il campionato

domenica, 15 settembre 2019, 19:56

di michele masotti

0-1

Torrelaghese: Casapieri, Zini, Rossi (66’Pardini), Zaia (86’Pezzini), Ficagna, Cinquini (46’Pacini), Pinelli, Biagioni, Marsili, Bonuccelli (75’Discetti) e Passaglia (84’Scardina) A disposizione: Lo Bosco, Caneschi, Checchi e Raggi Allenatore: Bucci

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Piagentini, Pennucci, Granai, Santini, Gianluca Cassettai, Orsetti (58’Lorenzo Micchi), Monaco, Ceccarelli, Amidei (80’Fontanini) e Crudeli (75’Biagiotti) A disposizione: Vanni, Coli, Ivano Orsi e Fabbri Allenatore: Alessandro Cassettai

Arbitro: Avelardi di Livorno

Marcatore: 20’ Crudeli

Note: Espulso all’89 Biagiotti. Ammoniti Ficagna, Bonuccelli, Casapieri, Piagentini, Ceccarelli e Crudeli

Semaforo verde nella giornata inaugurale per i Diavoli Neri Gorfigliano, corsari al “Rontani” di Bozzano contro la Torrelaghese. Dopo lo 0-1 di coppa, basta una rete di Crudeli per far sorridere la formazione di Alessandro Cassettai. In queste prime tre uscite ufficiali balza all’occhio la cifra zero alla voce reti incassate dal club dell’alta Garfagnana. Una solidità difensiva che lascia ben sperare per questa stagione. I locali, dal canto loro, devono cedere le armi al termine di un confronto dai due volti. Anche il confermato Bucci deve lavorare con un gruppo rinnovato in gran parte dei propri interpreti.

Per questo debutto in campionato, mister Cassettai impiega Pennucci come terzino sinistro, ruolo che il laterale carrarese ha ricoperto con ottimi risultati per un decennio tra i professionisti, mentre le chiavi della mediana sono affidate a Monaco. In attacco i fantasisti Crudeli e Amidei supportano Ceccarelli.

Il primo tempo vede la supremazia territoriale e tecnica degli ospiti. Questo predominio viene legittimato al 20’ dalla rete di Crudeli, imbeccato dal lancio dalle retrovie di Granai e implacabile nel freddare l’ex Lucchese Casapieri. La reazione dei gialloviola porta in dote una serie ravvicinata di calci d’angolo ben sventati dai Diavoli, abili a palleggiare con disinvoltura a centrocampo. Prima dell’intervallo Orsetti si vede negare il punto dal raddoppio dall’estremo difensore versiliese. Diverso, invece, il canovaccio della ripresa con i locali decisamente più votati alla ricerca del pareggio. Sugli scudi sale Carvajal, decisivo nel neutralizzare i tentativi ravvicinati di Pinelli, scattato sempre sul filo del fuorigioco. La formazione di Alessandro Cassettai, comunque, tiene bene in difesa guidata da Gianluca Cassettai, impiegato quest’oggi in marcatura. Nel finale i Diavoli hanno di nuovo la palla buona per chiudere la pratica in anticipo ma sia Ceccarelli che il subentrato Fontanini non inquadrano lo specchio della porta. Da segnalare l’espulsione in zona cesarini di Biagiotti.

I Diavoli Neri Gorfigliano faranno il loro debutto casalingo domenica prossima contro la matricola Academy Porcari.