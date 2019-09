Sport



Esordienti, Forte supera il Castelnuovo

lunedì, 23 settembre 2019, 11:34

Sabato scorso si è disputata al campo sportivo di San Macario l'ultima giornata delle qualificazioni della categoria Esordienti del Settembre Lucchese 2019. L'Aquila S. Anna nel girone A, l'Academy Porcari nel B, il Lido di Camaiore nel C ed il Forte dei Marmi 2015 come migliore seconda dei tre gironi, sono le quattro squadre che si sono qualificate per le semifinali di venerdi 27 settembre.

Ci sono voluti gli "shootout" per determinare nel girone A la squadra al primo posto: infatti Aquila S. Anna e Forte dei Marmi hanno chiuso al primo posto con 7 punti, ma negli "shootout" i ragazzi del duo Bonvino-Pucci hanno realizzato 11 reti, mentre il Forte si è fermato a 6.

Nel girone B l'Academy Porcari ha superato per 2-1 lo Sporting Massarosa e lo ha scavalcato in classifica aggiudicandosi la prima posizione. Nel girone C sono arrivate tre squadre a 6 punti, Lido di Camaiore, Folgore Segromigno e Folgor Marlia, anche qui sono entrati in ballo gli "shootout" dove il Lido ne ha realizzati sei, mentre la Folgore Segromigno e la Folgor Marlia.

Questo il programma delle semifinali di venerdi 27 settembre

ore 19,00 Aquila S.Anna - Lido di Camaiore

ore 20,00 Academy Porcari - Forte dei Marmi 2015

Folgore Segromigno - Lido di Camaiore 1-2

FOLGORE SEGROMIGNO: Pasquini, Domini, Berti, Serafini, Paoli Federico, Lucchesi, Rabaglia Marco, Rabaglia Alessio, Biagioni, Murano, Maffei, Nutini, Loi, Cagnacci. All.: Guido Giomi

LIDO DI CAMAIORE: Vignali, Matrone, Simonetti, Cappellini, Colombi, Giannotti, Benassi, Bastillo, Volpicelli, Polacci, Lari, Pellegrini, Fommei, Gullotta, Andreazzoli, Mei. All.: Paolo Rossi

ARBITRO: Lenzi di Lucca

RETI: 14' pt. Bastillo (L), 24' pt. Rabaglia Alessio (FS), 17' st. Lari (L)

Sporting Massarosa - Academy Porcari 1-2

SPORTING MASSAROSA: Pieruccioni, Bertolucci, Bianucci, Del Bianco, Di Bernardi, Gerini, Paolini, Rovetti, Usseglio Viretta, Fantozzi, Baroni, Di Clemente, Esposito, Frati, Pezzini. All.: Daniele Marcucci

ACADEMY PORCARI: Minichilli, Pierotti, Buoni, Barbieri, Toschi, Innocenti, Pala, Del Carlo, Di Lorenzo, Giometti, Vitale, Pieri. All.: Roberto Gigliotti

ARBITRO: Dragosh di Lucca

RETI: 20' pt. Di Lorenzo (AP), 15' st. Di Lorenzo (AP), 16' st. Di Clemente (SM)

Folgor Marlia - Margine Coperta 2-0

FOLGOR MARLIA: Gialdini, Alessi, Sereni, Marchini, Bottaini, Colombraro, Quilici, Guidi, Caselli, Menicucci, Davini, Miccoli. All.: Luca Pieri

MARGINE COPERTA: Xillo, Pellegrini, Campochiaro, Mucci, Puccinelli Giammarco, Ferretti, Magrini, Dianda, Golzi, Puccinelli Romano, Bertini, Giorgieri, Kadiu, De Martin, Camedda, Brancolini, Bousmina. All.: Matteo Luzzi

ARBITRO: Vergati di Lucca

RETI: 14' pt. Caselli (F), 20' st. Davini (F)

CGC Capezzano P.re - Aquila S.Anna 0-3

CGC CAPEZZANO P.RE: Lao Luna, Bertilotti, Bottari, Marchetti, Tofanelli, Micheli, Battisti, Lencioni, Guidi, Cacciaguerra, Cerri, Bini, Bartoli, Tomei, Matrizi. All.: Francesco Caniparoli

AQUILA S.ANNA: Pierallini, Cristofani, Vigolo, Canali, Fenili, Micheletti, Favre, Liu, Pacolini, Bechelli, Lazzareschi, Tagliavia. All.: Joseph Bonvino-Andrea Pucci

ARBITRO: Rocchi di Lucca

RETI: 15' pt. Fenili (A), 5' st. Tagliavia (A), 21' st. Pacolini (A)

Forte dei Marmi 2015 - Castelnuovo Garf. 4-1

FORTE DEI MARMI 2015: Angelotti, Bacci Francesco, Vagli, Torcigliani, Salvatori, Tonarelli, Bacci Ludovico, Nicolini, Brio, Tabarrani, Alibani, Pianti, Rivieri, Pagano. All.: Mario Bertelloni

CASTELNUOVO GARF.: Sartini, Corrieri, Bacci, Buriani, Franchi, Bechelli, Micchi Thomas, Suffredini, Lemmi, Marchini, Angelini, Librizzi, Morello. All.: Francesco Fiori-Michele Nazzicone

ARBITRO: Bigongiari di Lucca

RETI: pt. Bacci (FM), st. Tabarrani (2) (FM), st. Librizzi (C), st. Pagano (FM)