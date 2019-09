Sport



Esordio con il botto per il GhiviBorgo: la squadra di Fanani passa a Lavagna

domenica, 1 settembre 2019, 18:09

di michele masotti

Lavagnese: Nassano, Casagrande (46’Di Pietro), Lamonica Miraglio, Avellino, Queirolo, Gianmarco Basso (85’Perasso), Simone Basso (58’Righetti), Luca Oneto, El Hadi, Edoardo Oneto (77’Alluci) e Romanengo (61’ Biancato) A disposizione: Migliorati, Bagicalupo, Di Lisi e Bagnato Allenatore: Gianni Nucera

GhivizzanoBorgo: Signorini, Borgia, Dell’Orfanello, Benedetti, Brusacà, Subbicini, Fomov (87’Francescangeli), Aprile, Lucatti, Nottoli (77’Zadrima) e Marin (63’ Papi) A disposizione: Marino, Simoni, Broccoli, Aldrovandi, Viti e Canali Allenatore: Pacifico Fanani

Marcatori: 79’ Lucatti e 83’ Dell’Orfanello

Note: ammoniti Borgia, Casagrande, Brusacà e Fomov

Inizio migliore di campionato per il GhiviBorgo non poteva esserci. I “colchoneros” della Media Valle sbancano il sintetico di Lavagna con il più classico dei risultati, 2-0, grazie ai guizzi, arrivati entrambi nella ripresa, di Lucatti e Dell’Orfanello, uno dei due superstiti della squadra dello scorso anno. Dopo un precampionato non semplice, Pacifico Fanani ha dovuto assemblare un gruppo interamente rinnovato, i biancorossi hanno sciorinato un buon calcio, denotando concentrazione e spirito di sacrificio nella fase in cui i liguri hanno spinto maggiormente. Ottimo il ritorno di Signorini, autore di alcuni interventi di pregevole fattura. Nel 3-5-2 ospite, oltre alla presenza tra i pali del numero uno labronico, rispetto alla partita di sette giorni fa trovano una maglia da titolare Aprile e il rientrante Lucatti, supportato in avanti da Nottoli. Ancora problemi fisici per il sardo Solinas. I liguri di Nucera, dal canto loro, schierano titolari i fratelli Oneto, Luca e Edoardo, nel 4-3-1-2 dove l’ex Trapani e Venezia Simone Basso agisce da rifinitore.

La prima chance del pomeriggio è di marca bianconera. Scocca il 10’ quando Signorini si supera negando la rete a El Hadj, lesto a sfruttare una disattenzione di Subbicini. Dopo la fiammata iniziale, la partita si incananla sui binari dell’equilibrio. Al 33’ pennellata di Nottoli per la sponda di Brusacà, unico ex tra i ventidue in campo, che non trova alcuno compagno pronto a spingere il pallone in porta. In avvio di ripresa altra splendida parata di Signorini sul tiro defilato ma insidioso del baby Romanengo. Fanani vuole più dinamismo a centrocampo e si gioca la carta Papi. L’ingresso dell’ex Viareggio porta dei benefici alla manovra offensiva del Ghivizzano, pericoloso al 67’ con un colpo di testa di Fomov, ben imbeccato da Dell’Orfanello. Sempre grazie al gioco aereo, gli ospiti schiodano lo 0-0 dal punteggio di partenza. Un preciso traversone di capitan Borgia viene infilato in porta dal gran stacco di Lucatti. Quattro minuti dopo gli ospiti chiudono i conti con il gol olimpico di Dell’Orfanello che, direttamente dalla bandierina del corner, infila l’incerto Nassano. Buona la prima, quindi, per i “colchoneros” della Media Valle versione 2019-2020.

Nella prossima giornata il GhiviBorgo riceverà la visita della matricola Vado, società entrata nella storia del calcio italiano per essere stata la prima vincitrice della Coppa Italia e reduce dall’1-1 casalingo contro il Real Forte Querceta.