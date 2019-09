Sport



Esordio in campionato per il Castelnuovo: al Nardini arriva il San Miniato

sabato, 7 settembre 2019, 11:43

di simone pierotti

Prima di campionato per il Castelnuovo. Domani, domenica 8 settembre, alle 15, i gialloblu di mister Alfredo Cardella scenderanno in campo contro il San Miniato. Non sarà un esordio dei più morbidi dato che il team di Venturini si è rafforzato con diversi innesti di qualità e di categoria. Di contro il rinnovato Castelnuovo punterà sulla gioventù e sull’entusiasmo, e su un gioco ancor in fase di costruzione ma che, dalle prime impressioni emerse a Camaiore in Coppa, fa ben sperare.

Non sarà un Castelnuovo al completo, con alcuni giocatori, soprattutto tra i nuovi arrivati, ancora ai box ma l’infermeria sta iniziando a svuotarsi e domani dovrebbero esserci un paio di recuperi. Comunque la rosa a disposizione di Cardella è ampia e saprà pescare gli elementi più in forma.

Il San Miniato, come detto, si presenta come squadra attrezzata per far bene e le prime uscite lo stanno confermando, a cominciare dalla vittoria in Coppa Italia sul campo del Castelfiorentino (1-0, rete di Remedi).

Diverse novità in rosa, oltre alle conferme, come quella del portiere Battini, campione con la nazionale di beach soccer insieme a Gabriele Gori, sono arrivati giocatori importanti. In difesa ecco Tafi (1991) ex Poggibonsi e Gavorrano, e Riccomini (1995) dal Vorno. A centrocampo ingaggiati Riccobono (1995) dal Grassina, Tremolanti (1999) dal Fucecchio e Meucci dal Pontebuggianese. In attacco ingaggiati il talentuoso Remedi (1992) e Pirone dalla Cuoiopelli.

Intanto oggi pomeriggio, alle 16, prima partita anche per gli Juniores nel campionato regionale, impegnati sul campo del Lanciotto Campi Bisenzio.