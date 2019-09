Sport



GhiviBorgo, altro colpo esterno per mantenere la vetta

domenica, 15 settembre 2019, 18:36

di michele masotti

1-2

Bra: Bonofiglio, Olivero (46’Petracca), Ciccone (77’Cucchi), Rossi, Tos, Tuzza (70’Cuoco), Tettamanti, Sarr, Casolla, Vergano (70’Brancato) e Armato (66’D’Antoni) A disposizione: Pietropaolo, De Santi, Ghindelli e Fiorio Allenatore: Fabrizio Daidola

GhivizzanoBorgo: Signorini, Borgia, Dell’Orfanello, Benedetti, Brusacà, Subbicini, Fomov, Aprile, Lucatti (91’Solinas), Nottoli (60’Papi) e Marin A disposizione: Marino, Zadrima, Broccoli, Viti, Francescangeli, Canali e Aldrovandi Allenatore: Pacifico Fanani

Arbitro: Totaro di Lecce (Assistenti Pasquini di Genova e Brunetti di Milano)

Marcatori: 13’ Marin, 47’ Lucatti su rigore e 64’ Casolla

Note: Espulso al 65’ Marin per gioco scorretto. Ammoniti Tos, Oliviero, Rossi, Armato, Bonofiglio, Fomov e Aprile

Continua a volare in testa alla classifica, seppur se in coabitazione con la Fezzanese, il sorprendente GhiviBorgo di Pacifico Fanani, corsaro di misura nella lunga e inedita trasferta in terra piemontese a Bra. In inferiorità numerica per la seconda metà della ripresa, affrettato rosso sventolato in faccia a Marin, capitan Borgia e compagni hanno resistito egregiamente alla pressione dei locali dopo una primo tempo che è stato colorato solamente di biancorosso. I “colchoneros” della Media Valle arrivano, così, al super derby contro la Lucchese, in programma domenica 22 settembre a Pontedera, con nove punti, il massimo disponibile, contro i soli due conquistati dalla Pantera. Delusione in casa Bra, ancora fermo al palo alla voce punti, ritenuta da alcuni addetti ai lavori una possibile outsider.

Fanani mantiene il consueto 3-5-2 senza cambiare alcun interprete rispetto al 2-1 maturato sette giorni fa contro il Vado. Al 6’ Bonofoglio anticipa per un soffio la deviazione aerea di bomber Lucatti sul cross di Borgia. Nemmeno sessanta secondi più tardi il numero uno piemontese smanaccia in corner un rasoterra di Nottoli. Il vantaggio del Ghivizzano è nell’aria e puntualmente si materializza. Ci pensa l’argentino Marin a realizzare un calcio di punizione dal limite dell’area concesso per un fallo ai danni di Lucatti. Il monologo degli ospiti prosegue alla mezzora con la respinta di Bonofoglio sul baby Fomov. Da applausi la risposta del portiere Bra, in perenne balia della manovra biancorossa, al colpo di testa di Brusacà, destinato all’incrocio dei pali.

In avvio di ripresa Borgia e compagni raddoppiano con Lucatti, freddo nel trasformare il penalty concesso per il fallo di mano di Vergnano sul traversone di Dell’Orfanello. Quarto centro in tre match per l’ex Sinalunghese. Un sussulto d’orgoglio consente ai giallorossi di dimezzare il passivo con un super gol di Casolla. Al 65’ Totaro punisce con l’espulsione diretta un fallo da dietro di Marin proprio sull’autore della rete di marca piemontese.

Forte della superiorità numerica, la formazione di Daidola spinge a testa bassa lasciando, però, spazi al contropiede degli ospiti come a dieci minuti dalla fine quando Papi difetta nella mira. In pieno recupero sospiro di sollievo per il GhiviBorgo, con il direttore di gara che annulla per un fallo in mischia il punto del 2-2.