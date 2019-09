Sport



GhiviBorgo cede al Real Forte Querceta

domenica, 29 settembre 2019, 17:45

di cristiano martini

REAL FORTE QUERCETA - GHIVIBORGO 2-1

Reti: 32' pt. Doveri (R), 17' st. RIG. Lucatti (G), 38' st. RIG. Guidi (R).

Real Forte (3-5-2): De Carlo; Giovanelli, Guidi, Bertoni; Maccabruni (31' st. Credendino), Lazzarini (28' st. Amico), Biagini, Doveri, Angelotti (21' st. Maffini); Falchini (40' st. Belluomini), Di Paola. A disp.: Manfredi, Carlucci, Baldassari, Minichino, Fantini. Allenatore: Amoroso Christian.

GhiviBorgo (3-5-2): Signorini; Subbicini (40' st. Zadrima), Brusacà, Benedetti; Borgia, Fomov, Aprile, Marin (35' st. Papi); Nottoli (1' st. Solinas), Luccatti. A disp.: Marino, Francescangeli, Canali, Viti, Papi, Broccoli, Aldrovandi. Allenatore: Fanani Pacifico.

Arbitro: Fantozzi di Civitavecchia.

Note: ammoniti: Biagini (R), Giovanelli (R), Maccabruni (R), Maffini (R), Dell'Orfanello (G), Bertoni (R)

Seconda partita consecutiva tra le mura amiche del "Necchi Balloni" per il Real Forte che ospita in un altro derby toscano il GhiviBorgo, attualmente leader della classifica con 10 punti.

Rientra dalla squalifica Giovanelli, mentre è ancora out Tognarelli che sta recuperando dalla frattura allo zigomo rimediata contro la Lucchese. Mister Amoroso schiera l'ormai consolidata difesa a 3 adattando ancora Bertoni come terzo centrale al fianco di Guidi e Giovanelli. Subito nella mischia dal 1' minuto il neo acquisto Angelotti a tutta fascia sull'out mancino. A centrocampo Lazzarini di nuovo titolare con Biagini e Doveri. Davanti la coppia Falchini - Di Paola.

Mister Fanani sceglie lo stesso modulo e di fatto si schiera a specchio con Subbicini, Brusacà e Benedetti a comporre la linea difensiva, Borgia e Dell'Orfanello sugli esterni, Somov, Aprile e Marin in mezzo al campo dietro a Nottoli e al capocannoniere Lucatti.

Il primo squillo del match è all'11': Borgia crossa per la testa di Lucatti ma la frustata della punta bianco rossa non trova lo specchio della porta. Al 20' è ancora Lucatti a farsi vedere dalle parti della porta del Real Forte, con un sinistro insidioso da fuori area che rimbalza proprio davanti a De Carlo costretto alla deviazione in angolo.

La risposta del Real Forte è immediata. Un minuto dopo Di Paola gioca di sponda per il compagno di reparto Falchini che dopo aver difeso il pallone in area si gira e spara col sinistro chiamando all'intervento l'estremo difensore ospite.

Allo scoccare della mezz'ora ancora Falchini e Di Paola, a ripartire in contropiede, con l'11 bianconerazzurro che arrivato al limite si accentra ed imbuca per Falchini che di prima intenzione calcia col sinistro ma Signorini è pronto e con un grande intervento gli dice di no.

È il preludio al gol, che arriva al 32'. Di Paola subisce fallo sulla trequarti, Falchini sfrutta il vantaggio ed appoggia per Doveri che da fuori spara con il sinistro, il suo rasoterra, su cui Signorini non è impeccabile, da un bacino al palo e s'insacca per la gioia del tifo locale. Prima rete in campionato per il centrocampista bianconeroazzurro.

Il Ghiviborgo prova subito a reagire: al 34' Borgia scappa sulla destra, mette a rimorchio per Nottoli che da ottima posizione apre troppo il mancino sprecando una buona occasione.

L'ultima emozione della prima frazione è al 39' quando dagli sviluppi di un corner Angelotti pesca Biagini sul secondo palo, il capitano del Real Forte prova il gran gol al volo ma il suo destro termina alto sopra la traversa.

La ripresa si apre subito con il Ghiviborgo che va vicinissimo al pareggio. All'11' Brusacà si arrampica sul proprio marcatore ed incorna il pallone arrivatogli da calcio d'angolo, la sfera sembra diretta in porta ma all'ultimo istante Falchini si materialliza e di tacco devia nuovamente il pallone in corner, di fatto salvando i suoi.

Gli ospiti alzano la pressione e questo da i suoi frutti al 17' quando Giovanelli, dentro l'area, salta completamente fuori tempo tamponando Dell'Orfanello e per il direttore di gara è rigore. Dagli 11 metri il capocannoniere del campionato Lucatti segna tirando centrale con De Carlo che riesce solo a toccare.

Il pari del Ghiviborgo condiziona il Real Forte che ci mette un po' a reagire. Al 29' Doveri prova il bis del primo gol con un'azione fotocopia, stavolta tenta col mancino insidioso che però Signorini disinnesca in angolo. Cinque minuti dopo ancora squillo Real Forte: Biagini serve Di Paola che si libera di forza del proprio marcatore e conculde con il destro chiamando Signorini alla parata in tuffo.

I versiliesi riacquistano fiducia e al 37' lo stesso Di Paola, gran prestazione dell'ex di turno, difendendo caparbiamente un pallone nell'area biancorossa viene messo giù guadagnandosi un calcio di rigore.

Dal dischetto un glaciale Guidi non sbaglia e anche se Signorini aveva intuito riporta avanti i bianconeroazzuri con il secondo gol consecutivo dopo la rete al Borgosesia.

Il Ghiviborgo si riversa nella metà campo del Real Forte senza però produrre grandi pericoli alla porta di De Carlo. Nell'ultimo dei quattro minuti di recupero concessi Solinas da ultimo uomo perde un pallone sanguinoso permettendo a Di Paola di andare solo a tu per tu con Signorini ma dopo una cavalcata di 60 metri arriva davanti al portiere esausto e il suo destro termina di pochissimo a lato.

Poco male perchè una manciata di secondi dopo l'arbitro fischia tre volte decretando la vittoria del Real Forte con i giocatori che a fine partita vengono ad esultare sotto la tribuna dei loro tifosi.

Il Ghiviborgo conosce quindi per la prima volta in stagione il sapore della sconfitta, anche se nonostante questa rimane comunque nelle zone alte della classifica.

Prossimo impegno per i biancorossi domenica 6 Ottobre in casa contro il Borgosesia.