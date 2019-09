Sport



Ghiviborgo-Lucchese, come acquistare i biglietti

martedì, 17 settembre 2019, 16:35

Il Ghiviborgo, con l’intento di organizzare il derby con la Lucchese 1905 che si disputerà allo stadio Buon Riposo di Pozzi di Seravezza e al fine di garantire a tutti gli sportivi un afflusso e un accesso nelle migliori condizioni, ha condiviso le modalità con gli organi di sicurezza e sentito anche la dirigenza della Lucchese che la società ringrazia per la preziosa collaborazione.

Lo stadio Buon Riposo è suddiviso in due settori: gradinata e tribuna coperta. In considerazione della capienza autorizzata dei rispettivi settori, si è concordato la seguente suddivisione: la gradinata autorizzata per oltre 1.000 posti sarà riservata ai tifosi della Lucchese; la tribuna coperta per circa 700 posti ai tifosi del Ghiviborgo e agli sportivi della Valle del Serchio.

L’accesso separato sarà predisposto con due biglietterie distinte, come pure la viabilità sarà disciplinata in modo tale da permettere un afflusso alle biglietterie separate. I disabili accompagnati potranno entrare dal lato tribuna coperta e saranno ospitati nell’area dedicata che il Seravezza-Pozzi ha predefinito.

Il costo dei biglietti di ingresso corrisponde a quelli tradizionali praticati dalla società, ossia € 10,00 per l’ingresso in gradinata e € 13,00 per la Tribuna coperta.

"Inoltre - dichiara la società GhiviBorgo - vogliamo significare e informare che grazie alla cortesia della lucchese 1905 sarà predisposta una prevendita dei biglietti di ingresso alla biglietteria rilascio accrediti della Lucchese presso lo stadio di Porta Elisa. La prevendita è fissata nei giorni di mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20, dalle ore 17.00 alle 19.00. Tenuto conto della sensibilità e rispetto del Ghiviborgo verso la tifoseria della Lucchese al fine di permettere a tutti di partecipare all’evento, chiediamo di utilizzare la prevendita proprio per evitare spiacevoli ingorghi presso la biglietteria dello stadio di domenica. Anche per i tifosi del Ghiviborgo verrà organizzata la prevendita che si terrà presso il Bar di Ghivizzano tutte le sere incluso sabato dalle ore 21.00 in poi".