GhiviBorgo-Lucchese, tocca a voi: domani la diretta sulla Gazzetta

sabato, 21 settembre 2019, 16:17

di michele masotti

GhiviBorgo in testa alla classifica a punteggio pieno, frutto di tre successi in altrettanti match, e la nuova Lucchese, sorta sulle ceneri del terzo fallimento in poco più di un decennio, penultima con soli due punti: un mondo calcistico completamente ribaltato fa da sfondo al derby che andrà in scena domani, calcio d’inizio fissato per le canoniche 15, al “Buon Riposo”, di Seravezza. Una partita carica di significati, vedi alla voce ex di turno con le presenze dei vari Brusacà, Nolè, Presicci e diversi dirigenti biancorossi con trascorsi nella Pantera, che la Gazzetta del Serchio, ricalcando fedelmente quanto avviene di solito per i match della Lucchese sulla sorella maggiore Gazzetta di Lucca, seguirà con aggiornamenti live.

Il maltempo previsto la giornata di domani non dovrebbe, comunque, impedire il tutto esaurito nell’impianto versiliese. Diametralmente opposti gli stati d’animo con cui le due compagini arrivano a questo appuntamento. Pacifico Fanani, il condottiero dei “colchoneros” della Media Valle, dovrà rinunciare al suo regista, l’argentino Marin espulso domenica scorsa nel blitz di Bra, dove peraltro l’ex Legnago e Sestri Levante aveva aperto le danze nel punteggio con una morbida punizione. Per il resto la formazione iniziale dovrebbe essere la seguente con il consueto 3-5-2: Signorini tra i pali, linea difensiva formata da Benedetti, Brusacà e il classe 2000 Subbicini. Sulle corsie laterali, vere e proprie frecce a disposizione nella faretra di Fanani, si muoveranno il baby Dell’Orfanello e capitan Matteo Borgia. Alla luce dell’assenza di Marin, le chiavi della manovra biancorossa saranno affidate ad Aprile, coadiuvato dalle mezzali Fomov, classe 2001 prelevato dalla Pontremolese, e Mattia Papi. In attacco zero dubbi per il tecnico locale: sarà il lucchese Edoardo Nottoli, altro ex del pomeriggio sebbene non abbia mai debuttato in campionato con la casacca rossonera, a svariare alle spalle di Giacomo Lucatti, capocannoniere del girone A con quattro centri in tre uscite.

Francesco Monaco, dal canto suo, ha diversi dubbi di formazione che scioglierà soltanto a ridosso del fischio iniziale del direttore di gara Nicolae Sfira. Gli acciaccati Panati e Nannelli saranno della partita nonostante non siano al top della condizione. Ancora fuori l’infortunato Lici. La Pantera dovrebbe mantenere il 4-2-3-1. In porta troviamo Fontanelli, altro ex, che verrà protetto, da destra verso sinistra, da Papini, Visibelli, Benassi e il classe 2002 Pardini. Davanti alla difesa è sicuro della maglia da titolare Meucci mentre Nolè pare essere leggermente favorito nel ballottaggio con Cruciani. La batteria di trequartisti sarà composta da Nannelli, Presicci e Remorini, nel caso in cui Panati partisse dalla panchina. Il terminale offensivo, con Falomi non ancora al meglio, sarà Bitep a meno che Monaco non opti per avere un over in più come fantasista. In quel caso la maglia numero nove finirebbe sulle spalle del 2000 Gueye.