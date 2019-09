Sport



GhiviBorgo, svelate le maglie per la stagione 2019-2020

venerdì, 6 settembre 2019, 15:19

di michele masotti

Nel corso della conviviale cena tra squadra, staff tecnico e dirigenti tenutasi al ristorante “Marameo” di Borgo a Mozzano, una sorta di quartier generale dei biancorossi, sono state presentate le divise, con annesso nuovo main sponsor, per la stagione calcistica iniziata domenica scorsa con il blitz di Lavagna. Ai tradizionali Gesam gas e E.i.l, si è aggiunta la nota azienda Blukart srl di Uzzano che opera nel settore cartario. La scritta della società pistoiese comparirà sulla tradizionale prima divisa biancorossa: la seconda resta quella arancione mentre l’ultima, che mantiene il color nero, ricorda da vicino quella con cui i “colchoneros” della Media Valle ottennero la salvezza in D nella finale play-out di Montemurlo nella stagione 2016-2017.

Hanno posato per le nuove maglie il capitano Matteo Borgia, il baby classe 2001 Fomov e il laziale Simoni. L’amministratore delegato Alessandro Remaschi ha sottolineato l’importanza di tutti gli sponsor, grandi e piccoli, che permettono alla società della Valle del Serchio di partecipare al massimo campionato dilettantistico a livello nazionale. Remaschi, poi, si è rivolto a calciatori richiamandoli a far propri i valori umani e sociali dello sport in un campionato che vedrà il GhiviBorgo confrontarsi con piazze storiche del calcio italiano come Casale, vincitore dello scudetto edizione 1913\1914, Sanremese e città capoluogo di provincia come Prato, Savona e Lucca. Sul calendario dei ragazzi di Pacifico Fanani la data del 22 settembre, quando sarà in programma la sfida con la Lucchese a Bagni di Lucca, è cerchiata di rosso. Prima di questa intrigante sfida, Borgia e compagni dovranno affrontare la matricola Vado e i piemontesi del Bra.