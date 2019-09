Sport



Golf Garfagnana, una settimana ricca di emozioni

domenica, 29 settembre 2019, 21:03

Mercoledì 25 settembre si è svolta la seconda gara prevista per la raccolta fondi da destinare al Rwanda.

Infatti, da circa otto anni, per volere del socio Gino Battaglini, il Golf Club Garfagnana organizza vari momenti a favore dell’associazione creata dal dr Lido Stefani di Fornaci di Barga.

Questo anno in particolare i soci si sono dimostrati veramente generosi: sono stati raccolti 860€ che verranno consegnati da Gino Battaglini e dal presidente Barsanti al dr Stefani.

Nel ringraziare tutti, Battaglini ha fatto sapere che i soldi saranno utilizzati per il pagamento della retta universitaria ad una ragazza che si sta laureando in informatica, mentre in precedenza i fondi raccolti erano serviti per il conseguimento della laurea in medicina di altra giovane del RWANDA. Per la cronaca la gara organizzata mercoledì 25 è stata vinta da Daniele Biagioni per la categoria lordo e da Antonio Casaroli per la categoria netto.

Sabato 28 settembre al Braccicorti è andata in scena la rivincita con gli amici del Golf Club Monte Cimone. I golfisti del Golf Club Garfagnana hanno ribaltato il risultato aggiudicandosi per il 2019 il Trofeo dell’Appennino, gara sponsorizzata dalla “Serchio Pali” e dalla Mobilart

A fine gara grandi festeggiamenti, rinforzando sempre più l’amicizia che lega i due club da sempre.

Domenica 29 settembre Michael Salotti al Golf Club Parco di Firenze vincendo la gara si è aggiudicato il campionato toscano under 12 nella categoria oro con una giornata di anticipo, ricevendo i complimenti dei membri della Federazione Golf presenti e di tutti i soci del Garfagnana.

Nella tabella di seguito i risultati della gara:

Categoria lordo.

1° Federico Pieroni

Prima categoria netto

1° Sandro Pieroni

2° Stefano Dini

Seconda categoria netto

1° Denio Salotti

2° Pierluigi Barsanti

Terza Categoria netto

1° Rodolfo Lombardi

2° Luca Farinelli

Categoria Senior

Giorgio Spadoni

Categoria lady

Diana Sbrenna

La prossima settimana si giocherà la quinta prova del campionato sociale di doppio, il Trofeo Comune di Pieve Fosciana. La gara è sponsorizzata dalla cantina Bravi di Camporgiano e si giocherà con formula foursome.

In linea con quanto previsto dalla Federazione italiana Golf, che consiglia per l’iscrizione dei neofiti il costo per il tesseramento a soli 10€ (fino al 31-12- 2019), il Golf Garfagnana, con l’obiettivo di avvicinare a questo sport il maggior numero di persone, propone agli interessati al costo di soli 50€ tesseramento più accesso alle strutture del Club.