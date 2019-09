Sport



Gp Apuane, Fadda si impone al Trofeo del Marinaio

lunedì, 30 settembre 2019, 12:15

Buon fine settimana ricco di appuntamenti appena trascorsi per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. A Pistoia, alla “Strapaesana della Valdibure”, oro di categoria per Claudio Simi; a Pistoia, al “Doganaccia Vertical”, buona prova per Luca Lombardi; a Firenze, alla “Rignano Run”, oro di categoria per Agostino Scortichini e buone prove per Dario Sandroni (11 assoluto) e Riccardo Durano (18 assoluto); a San Vincenzo, al “Trofeo del Marinaio”, ottima vittoria assoluta per Emanuele Fadda, oro di categoria per Paola Lazzini, argento di categoria per Nicola Ciardelli, bronzo di categoria per Michelangelo Fanani e buone prestazioni per Adriano Mattei (15 assoluto), Marco Mattei (22 assoluto), Flavio Lazzini (62 assoluto), Leonardo Pierotti (72 assoluto) e Ludmillo Dal Lago (82 assoluto); a Grosseto, al “Ultratrail del Parco della Maremma”, oro di categoria per Roberto Ria; a Ferrara, alla “Ferrara Half Marathon”, ottimo quinto posto assoluto per Giorgio Scialabba (tempo di 1h11’51’’) e buona prova per Rocco Pezzuto; a Taneto, alla “Maratonina di Taneto”, buona prova per Mirco Toma; a Monza, alla “Mezza di Monza”, buona prova per Alessandro Marlia; a Sondrio, alla “Mezza maratona Città di Sondrio”, ottimo argento assoluto per Paul Tiongik; a Ugento, al Campionato del Mondo Master di corsa in montagna, ottima prova per Daniela Godani che ha concluso al 26esimo posto di categoria; a Berlino, alla “Berlin Marathon”, ottima prova per Marco Gerbi.