Gp Apuane, Lombardi e Lazzini d’oro a Lari

lunedì, 16 settembre 2019, 09:00

Weekend con ottime prestazioni quello appena passato in casa GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, dove un ritrovato Paolo Turroni è stato dominatore a Modena alla “Half Marathon Turaz”: 1h 9’ 55’’ il crono del forte mezzofondista ma protagonista anche in strada, reduce da una serie di infortuni che lo hanno penalizzato fino a qualche mese fa. Ritrovato già a Canelli con un’ottima prestazioni sui 10 km tricolori, Turroni sarà sicuramente protagonista nella prova nazionale di mezza maratona a Palermo per l’inseguimento del podio italiano per società. Altre prove hanno arricchito le giornate appena trascorse, portando i biancoverdi di Graziano Poli a prestazioni maiuscole. A Lari, alla “Corri in Castello”, ori di categoria per Luca Lombardi e Paola Lazzini, argento di categoria per Leonardo Pierotti e buone prestazioni per Nicola Ciardelli (12 assoluto), Marco Mattei (32 assoluto), Alberto Cappello (43 assoluto), Marco Lombardi (44 assoluto), Federico Peri (46 assoluto), Nicola Dazzi (53 assoluto) e Arturo Sargenti (148 assoluto); a Prato, alla “Ecomaratona di Prato” sul percorso di 21 km, ottimo argento e bronzo assoluti per Daniele D’Andrea e Igor Marracci come ottima prova per Roberto Gianni; a Marina di Massa, alla “Touch the Sky”, bel bronzo assoluto per Nello Del Corso; a Grosseto, alla “Batignano tra gli ulivi”, bell’argento assoluto per Roberto Ria; a San Marcello Pistoiese, al “Trail del Montanaro”, buone prestazioni per Luca Linari e Mauro Matteucci; alle Egadi, al “Giro a Tappe delle Egadi”, ottimo bronzo assoluto per Lorenzo Checcacci; a Palermo, al “Memorial Salvo D’Acquisto”, ottimo argento assoluto per Alessio Terrasi.