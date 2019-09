Sport



Gp Apuane quarto in Italia, a Palermo per il bronzo nazionale

lunedì, 9 settembre 2019, 10:03

Una giornata che sa di rincorsa quasi riuscita per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde al podio tricolore del Campionato di Società Italiano Assoluto su strada. In quel di Canelli, Domenica 8 settembre, la formazione del presidente Graziano Poli ha migliorato il piazzamento ottenuto a Marzo alla prova di corsa campestre a Torino. Una manifestazione che ha visto assenti, a causa di infortuni, alcuni membri della squadra assoluta, quali il fuoriclasse Paul Tiongik, i lucchesi Giacomo Verona e Andrea Cavallini e Giorgio Scialabba a causa di una distorsione alla caviglia occorsa sul primo giro di gara; il recupero del campione italiano di maratona Alessio Terrasi, Alessandro Brancato e un Paolo Turroni in forma eccezionale, la squadra ha sopperito a tutte le difficoltà, create anche dalla stessa manifestazione: un problema tecnico ha di fatto compromesso la gara, in quanto un incidente in partenza ha interrotto la prova dopo circa tre chilometri per poi ripartire dall’inizio un’ora dopo. Nonostante tutto, Alessio Terrasi (19 assoluto), Alessandro Brancato (26 assoluto), Paolo Turroni (32 assoluto), Rocco Pezzuto (95 assoluto), Ivan Antibo (107 assoluto), Francesco D’Agostino (116 assoluto), Marco Bonacchi (143 assoluto) e Marco Rossi (187 assoluto) hanno permesso l’avvicinamento al podio tricolore con una gara maiuscola: la classifica nazionale vede adesso alla spalle della corazzata Atletica Casone Noceto (1865 punti), l’A.S.D Dinamo Sport (1250,5 punti) e subito l’Atletica Valle Brembana (1075 punti) e il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde (1031); sarà decisiva la prova di Palermo, il 20 Ottobre, sulla distanza della mezza maratona, per cercare di trasformare il sogno del bronzo tricolore in realtà. Società garfagnina che si conferma la prima squadra toscana classificata a Canelli e molti biancoverdi sono stati protagonisti anche in regione e quindi, a Montecatini, alla “CasacoloRun”, bell’argento di categoria per Leonardo Pierotti e buone prestazioni per Daniele D’Andrea (8 assoluto), Adriano Mattei (10 assoluto), Roberto Gianni (16 assoluto), Marco Mattei (24 assoluto), Michelangelo Fanani (27 assoluto), Mario Bonini (35 assoluto), Federico Peri (49 assoluto), Alice Parducci (5 assoluta), Ludmillo Dal Lago (60 assoluto), Fabio Belletti (81 assoluto), Roberto Peri (133 assoluto), Franco Gabbrielli (144 assoluto) e Claudio Landucci (188 assoluto); a Livorno, alla “Cronoscalata del Castellaccio”, ottime prove con il bronzo assoluto e oro di categoria per Roberto Ria, l’oro di categoria per Luca Lombardi e Lorenzo Checcacci (7 assoluto); a Orvieto, alla “Maratona del Castello di Baschi”, ottimo primo posto assoluto per Alberto Cappello.