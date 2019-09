Sport



Gp Apuane, tanti buoni risultati alla 27^ “Staffetta del Pioppino”

martedì, 24 settembre 2019, 16:56

di michele masotti

Il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane è stato tra i protagonisti dell’edizione numero ventisette della “Staffetta del Pioppino”, una delle più celebri competizioni della nostra provincia, organizzata in maniera impeccabile dall’Asd Marciatori Antraccoli. Come nel 2018, la formula prevedeva tre frazionisti che dovevano percorrere i 3580 metri del percorso interamente pianeggiante e in parte su strada di campagna. Grande partecipazione degli atleti biancoverdi: sono state ben 14 le staffette schierate.

In campo maschile la vittoria è andata alla staffetta composta da Augusto Casella, Salvatore Franzese e Adriano Curovich, che si sono imposti con il tempo di 35’22’’. Al 2° posto la formazione "A" del GP Parco Alpi Apuane, con Emanuele Fadda, Leonardo Cialini e Giacomo Verona in 36'25" mentre al 3° posto un'altra squadra mista: Antonio Prestianni, Giacomo Molinaro e Federico Meini in 37'29". A seguire tre formazioni del GP Parco Alpi Apuane: 4° Moussa Koné, Abdou Rahma Yamego e Omar Njie in 37'35", 5° Daniele Sandroni, Igor Marracci e Juri Mazzei in 37'52" e 6° Daniele Rubino, Lorenzo Checcacci e Stefano Simi in 37'59".

Altre due compagini biancoverdi si sono piazzate al 9° e 10° posto: Mimmo Marino, Davide Ferrini e Nicola Ciardelli in 38'59" e Roberto Gianni, Rossano Fanani e Matteo Coturri in 39'21", a completare una top ten che ha così visto 6 squadre su 10 dirette da Graziano Poli. Inoltre, sempre al maschile, da sottolineare il quindicesimo piazzamento del team formato da Marco Mattei, Riccardo Picchi e Andrea Pardini in 41'58". Tra i veterani il dominio è stato incontrastato. Podio interamente apuano, con vittoria per Andrea Innocenti, Nicola Matteucci e Giuseppe Tomaselli in 39'15", 2° posto per Michelangelo Fanani, Francesco Frediani e Alessandro Marlia in 42'51" e 3° posto per Mario Bonini, Andrea Benfatto e Luca Lombardi in 43'52". Sempre tra gli over 50, 9° posto per Mauro Valdrighi, Fabio Belletti e Franco Gabbrielli. Nella categoria Argento la storia non è cambiata, con il successo biancoverde di Leonardo Pierotti, Luciano Bianchi e Agostino Scortichini in 44'45", davanti ai compagni di società, Enzo Russo, Flavio Lazzini e Giuseppe Simone in 45'16". In campo femminile vittoria della squadra mista composta da Denise Cavallini, Claudia Finielli e Federica Proietti in 40'48" ed anche tra le donne le apuane si sono ben comportate, riportando un buon 7° posto con Paola Lazzini, Caterina Ferroni e Francesca Tesconi. La categoria mista uomo/donna, è andata al terzetto formato da Viola Cipollini, Margherita Cibei e Lorenzo Trentacosti.