Gp Apuane, Tesconi brilla ad Aulla

lunedì, 2 settembre 2019, 13:33

Ottimo weekend di gare per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, in vista dell’appuntamento del CDS in quel di Canelli con la prova dei 10 chilometri su strada.



Venerdì 30 agosto, a Signa, alla “Americana alla Lastra”, argento di categoria per Andrea Innocenti e buona prova per Giuseppe Tomaselli; a Empoli, alla “Competitiva del Bombolone”, buone prove per Fabio Belletti e Ludmillo Dal Lago; Sabato 31 Agosto, a Grosseto, alla “Corri Roccastrada”, bronzo assoluto per Roberto Ria; a Feltre, al “Giro Internazionale delle Mura”, splendida prova per Giorgio Scialabba; Domenica 1 Settembre, a Borgo a Buggiano, alla “Run...dagiata”, argento di categoria per Leonardo Pierotti e buone prove per Massimo Igliori (26 assoluto), Rossano Fanani (31 assoluto), Mario Bonini (40 assoluto), Andrea Massari (54 assoluto), Marco Lombardi (89 assoluto), Marco Mazzei (106 assoluto), Davide Massini (124 assoluto), Franco Gabbrielli (153 assoluto), Roberto Pieri (175 assoluto), Roberto Formai (176 assoluto) e Domenica De Martis (45 assoluta); a Vaccareccia di Aulla, alla “Marcia Straca”, argento di categoria per Francesca Tesconi, bronzo di categoria per Alessandro Marlia e buone prove per Simone Donati (9 assoluto), Mirco Toma (10 assoluto), Simone Carlini (28 assoluto) e Luciano Bianchi (45 assoluto); a Sesto Fiorentino, alla “Scarpinata Settimellese”, buona prova per Riccardo Durano; a Siracusa, alla “Strafloridia”, vittoria assoluta per Alessandro Brancato.