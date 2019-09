Sport



GP Parco Alpi Apuane, buoni risultati nella cronoscalata Filecchio-Tiglio alto

lunedì, 2 settembre 2019, 18:16

di michele masotti

La nona edizione della cronoscalata Filecchio-Tiglio alto, nota anche come 4° Memorial Dino Berlingacci, organizzata dal Gs Filecchio, ha lasciato in eredità ottime prestazioni individuali al Gruppo podistico Parco Alpi Apuane. La gara, valevole come undicesima tappa del Criterium podistico toscano, ha preso il via nel pomeriggio di sabato 31 agosto, con le partenze degli atleti che si sono susseguite ogni 30 secondi per percorrere i km 5,570 di salita che portavano fino ai 670 metri sul livello del mare della frazione di Tiglio alto. Al termine delle prove sono state compilate le classifiche definitive.

In campo maschile il successo è andato a Giacomo Molinaro (Pod. Castelfranchese) con il tempo di 25’34’’. A completare il podio, due giovani e promettenti rappresentati del sodalizio biancoverde: medaglia d’argento per Rahmane Abdou (26’56’’) e bronzo per Moussa Konè (27’48’’). Tra i seniores, riservata ai podisti che hanno superato il quarantesimo anno di età, schiacciante vittoria di Alessandro Calzorali (The Forrest Run) che in 24’28’’ ha stabilito nettamente il miglior tempo assoluto della manifestazione. Anche qui, sono stati due atleti del team del presidente Graziano Poli a occupare il resto del podio: secondo posto per Adriano Mattei (27’38’’) e terza piazza per Roberto Gianni (27’58’’) che ha preceduto, a sua volta, l’altro biancoverde Lorenzo Checcacci. Bene anche Marco Mattei, 12° in 31’32’’, e Emilio Abrami, 14° in 32’37’’. Il team garfagnino può celebrare il trionfo tra i “Veterani” di Luca Lombardi grazie al lusinghiero crono di 27’11’’, seguito al secondo posto da Mauro Paolinelli (Asd Lucca Marathon) e al terzo da Roberto Iula (Gp Rossini). Da segnalare, sempre restando in casa apuana, l’ottavo posto colto da Michelangelo Fanani in questa graduatoria, il quarto di Arturo Sargenti e l’ottavo di Aldo Leonardi negli “Argento”.

Nel settore femminile, Michela Sotgia (La Galla Pontedera) si è imposta nella gara assoluta con il tempo di 35’30’’ davanti a Silvia Sainati (Pisa Road Runners) e Susanna Losanno (GP Le Sbarre). Tra le “Seniores” successo di Giusy Bari (Pisa Road Runners) in 33’36’’, con il podio che è stato completato da Stefania Giovannetti (Marciatori Barga) e Elena Genemisi (GP Rossini). Infine tra le “Ladies”, che è stata sicuramente la categoria di maggior spessore atletico, vittoria di Odette Ciabatti (Gs Orecchiella) in 32’59’’, miglior tempo generale, davanti a Elena Jaccheri (La Galla Pontedera) e Flavia Cristianini (Asd Lucca Marathon).