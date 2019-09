Sport



Gs Orecchiella, argento tricolore di corsa in montagna per la squadra femminile

martedì, 24 settembre 2019, 18:53

di simone pierotti

L'ultimo atto della stagione 2019 della corsa in montagna disputato ad Arco di Trento domenica 22 settembre consacra il G.S. Orecchiella Garfagnana ai vertici nazionali della specialità. Straordinario argento tricolore nel C.D.S. di corsa in montagna femminile.

Nella gara up & dows la forte Primitive Niyirora è seconda assoluta alle spalle della fortissima neo campionessa italiana Elisa Desco. Ottima la prova di Mucci Meri e Odette Ciabatti che contribuiscono in maniera determinante con un bel secondo posto di categoria, portando punti fondamentali per la classifica di società.

Dopo l'argento a squadre nel campionato italiano di corsa in montagna lunghe distanze e nel campionato Italiano di kilometro verticale, questo ulteriore argento tricolore proietta la squadra femminile ai vertici della specialità anche nella stagione 2019. Buone prove in campo maschile di Michael Luongo, Mattia Della Maggiora, Filippo Fiorini e Marco Giannotti che chiude al terzo posto di categoria.