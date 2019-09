Sport



Guerrucci e Mucci (Orecchiella) vincono la "Camminata nella Valle del Serpente"

lunedì, 9 settembre 2019, 16:06

Neanche il forte temporale è riuscito a fermare i circa 300 podisti che hanno preso parte alla trentasettesima edizione della "Camminata nella Valle Serpente", che si è corsa sulla distanza di 12 km e organizzata dal Circolo Arci Campiglio e dalla Silvano Fedi Pistoia. La gara si è svolta nella frazione del comune pistoiese di Campiglio e ha voluto ricordare le figure di Fiorello e Aldo Maestripieri.

La vittoria assoluta è andata al rappresentante dell'Orecchiella Garfagnana, Marco Guerrucci, che percorre la distanza della gara in 46’13’’, seguito a 1’11’’ dal modenese Giulio Piana (Mud and Smod) e a 1’27’’ da Leonardo Razzuoli (Atletica Camaiore); quarto si classifica Giacomo Bugiani (Silvano Fedi Pistoiia) e quinto Antonio Abate (Atletica Prato).

Luca Silvestri si aggiudica la categoria veterani uomini con il tempo di 48’41’’, secondo posto per Giuliano Burchi (Podistica La Stanca Valenzatico) e terzo Marcello Bernardini (Individuale).

Il garfagnino Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) ottiene il primo posto nei veterani argento uomini, concludendo nel tempo di 55’30’’, secondo posto per Riccardo Spinelli (Silvano Fedi Pistoia) e terzo il lucchese Mauro Giorgetti (Camigliano Lucca).

Ancora un primo posto nella categoria veterani oro uomini per Franco Dami (Silvano Fedi Pistoia) in 1ora02’05’’, che ha la meglio su Giacomo Bellini (Podistica Quarrata) e sul compagno di colori Ivaldo Caporali.

Vittoria per Meri Mucci (Orecchiella Garfagnana) nelle donne assolute che conclude la gara in 58’15, secondo posto per Elisabetta Caporali e terza Elena Cerfeda, entrambe della Silvano Fedi Pistoia, quarta piazza per Maida Mei (Cai Pistoia) e quinta Franca Giusti (29 Martiri Figline Prato).

La montecatinese Moira Cerofolini (Montecatini Marathon) ottiene il primo posto nelle donne veterane in 1:05’24, seguita nell’ordine da Lucia Donati (Podistica La Stanca Valenzatico) e Maria Vardu’ (Individuale).

Nella classifica per società il primo posto è andato al Gruppo Podistico Cai Pistoia, con 39 iscritti, seconda la Podistica La Stanca (30) e terza la Silvano Fedi Pistoia (28); poi seguono Podistica Pratese (27) e la Podistica Quarrata (19).