Sport



I Diavoli Neri Gorfigliano subiscono la rimonta del Corsanico

domenica, 29 settembre 2019, 21:43

di michele masotti

2-1

Corsanico: Bedei, Ofretti, Tomei, Silvestri (60’Altemura), Rossi, Ramacciotti, Ercolano, Andrea Aquilante, Barbetti, Simonini (60’Bertilotti) e Alberti A disposizione: Crovara, Antonio Aquilante, Sacchelli, Frusten, Bertuccelli e Giannoni Allenatore: Tiziano Farnocchia

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Piagentini, Pennucci, Granai, Santini, Gianluca Cassettai (81’Micchi), Orsetti, Monaco, Ceccarelli, Amidei e Biagiotti A disposizione: Vanni, Capitani, Crudeli, Fontanini, Fabbri, Morelli e Orsi Allenatore: Alessandro Cassettai

Arbitro: Buchignani di Livorno

Marcatori: 19’Ceccarelli su rigore, 75’ Bertilotti e 89’Barbetti su rigore

Note: Al 79’Ceccarelli ha fallito un calcio di rigore. Ammoniti Barbetti, Rossi, Orsetti e Santini

I quindici minuti finali sono fatali ai Diavoli Neri Gorfigliano, rimontati dalla matricola Corsanico che conquista il primo successo stagionale. In quel di Bargecchia, su di un campo ai limiti della regolarità per quanto concerne le dimensioni corrette, una partita non eccelsa tecnicamente è stata decisa dagli episodi: Ceccarelli sbaglia il secondo rigore concesso agli ospiti, Barbetti trasforma quello che risulterà decisivo in piena zona cesarini. Pesante, soprattutto sul piano del morale, affermazione degli orange che provano a lasciarsi alle spalle un avvio di stagione non semplice.

Con Morelli e Crudeli acciaccati, Alessandro Cassettai schiera dal primo minuto il rientrante Biagiotti, affidandosi in attacco alla coppia Amidei-Ceccarelli. Il Corsanico, privo dello squalificato Ceciarini, puntano sull’ex Seravezza e Camaiore Barbetti in versione falso nueve. Al 18’ Buchignani sanziona con un calcio di rigore il tocco con il braccio di Ofretti sul lancio di Orsetti. Implacabile dal dischetto la trasformazione di Ceccarelli. La reazione della formazione di Farnocchia sta tutta in un colpo di testa di Ercolano che centra il palo esterno. Per il resto, tanta lotta a centrocampo e gioco molto spezzettato. Lo spartito della seconda frazione resta il medesimo fino al 75’ quando, sfruttando una disattenzione della difesa garfagnina, Bertilotti non sbaglia a tu per tu con Carvajal. Quattro minuti più tardi Rossi intercetta con la mano una potente conclusione di Pennucci: altro penalty in favore del team dell’alta Garfagnana ma Bedei neutralizza il tentativo centrale di Ceccarelli. La beffa per gli ospiti si materializza all’incedere del novantesimo. Il fischetto livornese decreta un tiro dagli undici metri per l’intervento di Micchi e Piagentini su Ofretti. Barbetti, come detto in apertura, spiazza Carvajal e regala una bella boccata di ossigeno al Corsanico.

Il programma della quarta giornata prevede la sfida interna dei Diavoli Neri contro il Monsummano dell’ex Sampdoria e Lucchese Biagio Pagano e l’impegno esterno del Corsanico a Serricciolo, al cospetto di una delle inseguitrici della capolista Capezzano.