Il campionato del Pieve Fosciana inizia con un pareggio contro il quotato Ponte Buggianese

domenica, 8 settembre 2019, 19:44

di michele masotti

0-0

Pieve Fosciana: Levrini, Angelini, Biagioni, Pieri, La Rosa (68’Parmigiani), Barsotti, Babboni, Morelli (88’Triti), Odoardo Giusti (60’Corrado Dini), Lucchesi e Piacentini (74’Luca Barsanti) A disposizione: Adami, Touray, Teani, Grandini e Gioele Giusti Allenatore: Stefano Fracassi

Ponte Buggianese: Grasso, Perillo, Simi, Cornacchia, Raffaelli, Della Latta, Rinaldi, Dal Poggetto (85’Bartolozzi), Ceceri, Anzillotti e Nardi A disposizione: Raffa, Benucci, Mangiantini, Alessio Dini, Raimondo e Baronti Allenatore: Andrea Petroni

Arbitro: Maccanti di Pisa (Assistenti Andreani di Carrara e Veli di Pisa)

Note: Al 41’ Nardi ha fallito un calcio di rigore. Ammoniti Biagioni, Pieri, Odoardo Giusti, Corrado Dini, Simi, Rinaldi e Ceceri. Calci d’angoli 3-4. Recupero 1’ e 3’

Come nella passata stagione, allora l’avversario era il Forcoli, comincia con uno 0-0 casalingo la stagione del Pieve Fosciana, inserito quest’anno nel girone A della Promozione, quella riservato alla compagini della provincia di Lucca, Prato, Pistoia e Firenze. Punto prezioso quello colto dai ragazzi di Fracassi al cospetto di un Ponte Buggianese che, specialmente nel primo tempo, non ha sfruttato quattro nitide chance, tutte per merito del baby Levrini, e fallito il generoso, per usare un eufemismo, rigore concesso per l’inesistente tocco con il braccio di Pieri colpito, in realtà, in pieno volto. Nella ripresa i biancorossi, che di fronte avevano una formazione particolarmente infarcita di giocatori di ottima levatura e che punta senza mezzi termini al pronto ritorno in Eccellenza, hanno preso le misure ai rivali cercando, con grande generosità, di trovare il guizzo vincente. Insufficiente la direzione di gara di Maccanti: al di là dell’episodio del rigore, il fischietto pisano non ha convinto per il metro di giudizio utilizzato, per una mancata comunicazione con i suoi assistenti e per il modo semi-autoritario con cui ha provato a tenere in mano la gara, godibile dal punto di vista dell’agonismo.

Diverse le assenze pesanti tra le due contendenti: Fracassi deve rinunciare a Bacci, Alfredini, Regoli e Umberto Barsanti mentre Petroni, al rientro su una panchina dopo due anni di stop, non può schierare lo squalificato Raffi. È il 4-3-1-2 il modulo adottato da Pieve Fosciana e Ponte Buggianese: debutto in maglia biancorossa per Levrini, il classe 2002 La Rosa, Morelli e il duttile Babboni. Gli ospiti, dal canto loro, presentano ben dieci volti nuovi titolari rispetto alla passata stagione. Tra questi ci sono tante vecchie conoscenze di Fracassi ai tempi di Lammari, come Nardi, Anzillotti, Della Latta e Dal Poggetto. Ponte Buggianese che parte con l’intenzione di imporre il suo ritmo. Al 5’ Rinaldi testa i riflessi di Levrini con un potente tiro dal limite, così come Dal Poggetto pochi minuti dopo. Anche in questa occasione fa ottima guardia l’ex Castelnuovo. Il dinamismo e il palleggio della mediana ospite, unita alla rapidità sulla destra di Anzillotti, mette in difficoltà i locali. Al 22’ Ceceri, in estate vicino al Molazzana, spara alto a tu per tu con Levrini. Il numero uno di Fracassi si supera intorno alla mezzora quando respinge con i piedi il tentativo a colpo sicuro scoccato da Rinaldi.

Vedendo la sua formazione in difficoltà, Fracassi vara un 3-5-2 che contiene decisamente meglio l’iniziativa dei pistoiese. Al 38’ Grasso disinnesca la girata di Pieri, anche oggi uno dei migliori in marcatura su Nardi. Il finale di tempo riserva grosse emozioni. Dapprima Ceceri si divora il secondo gol del suo pomeriggio alzando sopra la traversa un servizio di Cornacchia, poi il direttore di gara comanda un penalty per il tiro di Dal Poggetto respinto con la faccia da Pieri. Le proteste vibranti dei locali vengono, in qualche modo, silenziate da Nardi che spiazza sì Levrini ma angola troppo il suo destro che termina sul fondo. Tutta un’altra musica la ripresa, giocata sotto una pioggia incessante. Il Ponte si fa vedere dalla parti di Levrini solo con una fortuita deviazione di Angelini alzata sopra la traversa dal classe 2001. L’inserimento di Dini e il conseguente avanzamento in attacco di Babboni permettono ai locali di alzare il proprio baricentro e creare qualche grattacapo alla difesa ospite. Al 70’ Morelli finisce a terra sulla scivolata di Della Latta: Maccanti lascia correre tra le proteste dei biancorossi. Le mischie in area pistoiese non producono gli effetti sperati in casa Pieve Fosciana: le ostilità terminano sul punteggio di 0-0 un punto che può andare bene ai padroni di casa e che lascia un pizzico di rammarico alla formazione di Petroni per non aver concretizzato le molte chance costruite nel primo tempo.

Nella seconda giornata di campionato capitan Biagioni e compagni saranno di scena in casa della matricola Lanciotto Campi, sconfitta seccamente dal Villa Basilica questo turno inaugurale. Squadra fiorentina porta alla mente dolci ricordi a Stefano Fracassi che, tre stagioni fa, conquistò la salvezza in questa serie con il suo Lammari proprio a discapito dei rossoblù.