Il Castelnuovo cala il poker: ingaggiati Leon, Pili, Pellegrinetti e Castro

giovedì, 12 settembre 2019, 22:59

di simone pierotti

Castelnuovo attivo sul mercato a poche ore dalla chiusura della finestra estiva. C’è infatti tempo fino alle 19 di venerdì 13 per concludere le trattative. Sono stati ufficializzati dalla società gialloblu quattro movimenti in entrata e due in uscita.

Due graditi ritorni, a partire dal giovane Luca Pellegrinetti, centrocampista classe 2000, proveniente dal Vagli, ultima stagione in Promozione al Pieve Fosciana dove si è ben comportato. Il giocatore di Barga, dopo alcune positive esperienze, rientra pertanto alla casa “madre”, dove è cresciuto nel settore giovanile.

Torna in gialloblu, dopo pochi mesi, il portiere Diego Leon, classe 1998, dopo una breve parentesi nel San Marco Avenza. Per Diego sarà la terza stagione consecutiva con il Castelnuovo, dopo due anni da protagonista tra i pali.

Altra novità in porta: arriva il giovane Luciano Pili, classe 2001, ultima stagione nel Seravezza, dove si è diviso tra Juniores Nazionali e la prima squadra di Serie D. Il giovane, che vive a Terrinca, ha giocato nei settori giovanili di Fiorentina (3 anni), Pisa e Spezia.

E’ stato tesserato, dopo un periodo di prova, l’attaccante Gabriel Eduardo Castro, classe 1999, nazionalità venezuelana con passaporto francese. Il giocatore, che vive a Pietrasanta, ha convinto i tecnici gialloblu e potrà risultare utile alla causa.

Sul fronte in uscita, l’attaccante Matteo Micchi è passato in prestito al Molazzana (1° Categoria) allenato dall’emergente Daniele Compagnone, e il portiere Sebastian Nelli è stato trasferito al Gallicano in 2° Categoria. Prosegue pertanto il progetto di collaborazione con le società della Garfagnana, avviato con profitto dalla società.