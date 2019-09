Sport



Il Castelnuovo cerca l’impresa alla Covetta contro il San Marco Avenza

sabato, 28 settembre 2019, 19:53

di simone pierotti

Quarta giornata di campionato per il Castelnuovo che fa visita al San Marco Avenza sul sintetico della Covetta. Un campo storicamente difficile, sul quale i padroni di casa proveranno ad imporre il loro ritmo e la loro velocità. Non si farà intimorire il Castelnuovo che cerca i primi punti stagionali, anche se di fronte ci sarà un avversario imbattuto. Il San Marco Avenza, che prima dell’inizio del campionato ha esonerato l’allenatore Plicanti sostituendolo con Stefano Turi, è ancora imbattuto ed ha superato il turno in Coppa Italia. Una vittoria, 1-0 contro il Castelfiorentino, due pareggi, oltre alla vittoria di Coppa contro la Pontremolese, rappresentano il bottino di questo primo mese.

E’ una squadra che gioca a memoria e che ha confermato molti dei giocatori della passata stagione: novità tra i pali dove, inizialmente, era stato ingaggiato Diego Leon. L’arrivo, in chiusura di mercato, del fortissimo Lagomarsini, ex professionista con Avellino e Carrarese, ha spinto in avanti l’operazione che ha riportato a Castelnuovo il portiere Leon. Pertanto, sarà un “ex”, anche se la permanenza all’Avenza è durata un “amen”.

Attenzione all’esperto centrocampista Brizzi, altro ex di turno in campo, e ai pericolosi attaccanti, Doretti, Benedetti e Luca Andreotti.

Sul fronte Castelnuovo, la squadra è pronta e si sta allenando a ritmi alti ma la sorte sembra non arridere ai gialloblu: in settimana si è fermato Biagioni per infortunio. A giorni, comunque, sarà del gruppo El Hadoui, come anche Ricci, dopo l’infortunio. Tesserato l’uruguaiano Martin Moncalvo, ma non ancora disponibile in quanto in attesa di transfert.