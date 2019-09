Sport



Il GhiviBorgo liquida il Vado e resta a punteggio pieno in testa alla classifica

domenica, 8 settembre 2019, 18:26

di michele masotti

2-1

GhivizzanoBorgo: Signorini, Borgia, Dell’Orfanello, Benedetti, Brusacà, Subbicini, Fomov, Aprile, Lucatti, Nottoli (62’ Papi) e Marin A disposizione: Marino, Simoni, Zadrima, Broccoli, Aldrovandi, Viti, Francescangeli e Canali Allenatore: Pacifico Fanani

Vado: Faggiano, Alberto, Dagnino, Cannapieco, Castaldo, Tomasini (56’Fossati), Donaggio (75’Oubakent), Marmiroli, Gallo (60’Alessi), Gagliardi e Piacentini A disposizione: Illiante, Tona, Aurelio, Redaelli, Ferrara, Alessi e Piu Allenatore: Luca Tarabotto

Arbitro: Marco Mennozzi di Treviso (Assistenti Bertozzi di Cesena e Cucinotta di Brescia)

Marcatori: 30’Aprile, 44’ Lucatti su rigore e 70’Alessi

Note: Ammoniti Aprile, Brusacà e Dagnino

Due partite e altrettanti successi per il GhivizzanoBorgo di Pacificio Fanani. Un primo frazione di alta scuola incanala la sfida del “Delle Terme” sui binari giusti per Borgia e compagni che restano in testa alla classifica in coabitazione con la Fezzanese. Anche il coriaceo Vado, prima formazione ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della Coppa Italia, deve alzare bandiera bianca dinanzi al ritmo dei “colchoneros” della Media Valle. Il 3-5-2 è stato assimilato alla perfezione dai biancorossi, apparsi concentrati e dinamici per tutto l’arco della gara. Alla ribalta della cronaca sono saliti i due marcatori di giornata, Aprile e Lucatti, con il mediano siciliano che è conquistato il penalty che l’ex attaccante della Sinalunghese ha trasformato. Tre reti in due match per il classe 1992 e primo posto nella classifica dei bomber da dividere con Sorrentino, prima punta dei lombardi della Caronnese.

Al 6’ Signorini vola a deviare sopra la traversa l’insidiosa conclusione da fuori area di Gagliardi. La replica dei locali giunge diciannove minuti dopo con un tiro di Dell’Orfanello che sfiora il palo alla destra del numero uno dei rossoblù. Passano cinque giri di orologio e il GhiviBorgo passa in vantaggio. Borgia, come accaduto nel debutto di Lavagna, indossa i panni del rifinitore e sforna un delizioso cross che premia il vincente inserimento di Aprile. L’ex Acireale, come detto in apertura, induce al fallo da rigore Dagnino. L’inflessibile Mennozzi indica il dischetto del rigore che Lucatti trasforma senza apprensioni. In avvio di ripresa il centravanti locale, stella di un attacco dove c’è da registrare il perdurare dell’assenza del sardo Solinas, si vede neutralizzare da Faggiano il pallone che avrebbe chiuso la contesa con più di quaranta minuti di anticipo.

Il Vado ha un sussulto d’orgoglio con il subentrato Alessi che accorcia le distanze risolvendo una mischia in area locale. Il gol incassato, comunque, non destabilizza il Ghivizzano che continua a gestire bene il possesso palla, grazie ad un Marin in ottima forma, e sfiora in due circostanze il punto della sicurezza. Fomov e Brusacà non iscrivono per un soffio il loro nome nel tabellino dei marcatori. Domenica prossima la capolista sarà attesa dall’inedita trasferta di Bra, uno dei due fanalini di coda del girone A assieme al Ligorna.