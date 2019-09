Sport



Il Maliseti spezza l’imbattibilità del River Pieve

domenica, 29 settembre 2019, 21:47

di michele masotti

1-3

River Pieve: Decanini, Turri, Angeli, Bonfigli (60’Byaze), Fontana, Rugani (60’Morelli), Satti, Cecchini, Petracci, Filippi (79’Petrucci) e Haoudi A disposizione: Mirco Micchi, Rossi, Benassi e Catalini Allenatore: Edoardo Micchi

Maliseti: Cuorvo, Dano (56’ Santini), Ciofi, Cecchi (86’Poggiani), Del Bianco, Bambini, Cavalieri, Riccio, Fabbri, Ponziani (84’Vannucchi) e Lanzilli (77’ Gialluisi) A disposizione: Villani, Subli, Malaj e Cece Allenatore: Leonardo Bruscoli

Arbitro: Cremone di Pisa (Assistenti Andreani e Chiarelli di Carrara)

Marcatori: 48’Fabbri, 67’Satti, 69’Lanzilli e 76’Ponziani

Note: Ammoniti Dano, Angeli, Santini, Fabbri e Haoudi

Succede tutto nei secondi quarantacinque minuti nella sfida del “Nardini” di Castelnuovo dove il Maliseti infligge la prima sconfitta stagionale al River Pieve, imbattuto da più di un anno sul terreno amico. Meritato il blitz dei pratesi, guidati da una vecchia volpe dell’area di rigore come Fabbri, che hanno approfittato di una giornata non particolarmente brillante dei ragazzi di Edoardo Micchi. Nessun dramma, comunque, in casa biancorossa: l’opportunità di un pronto riscatto arriverà mercoledì, calcio d’inizio alle 20:30, per il match decisivo, ai fini della qualificazione al turno successivo, del gironcino di Coppa Italia contro il Lammari. A capitan Angeli e compagni basterà ottenere un punto per accedere alla fase successiva di questa manifestazione.

La formazione di Bruscoli, dal canto suo, continua in solitaria l’inseguimento alla capolista Prato 2000, unica formazione rimasta a punteggio pieno. Il primo tempo ha veramente poco da raccontare: River e Maliseti si equivalgono, battagliando principalmente a centrocampo. Incontro che sale di tono già negli scampoli iniziali della ripresa. Al 48’ l’ex Audace Galluzzo Fabbri trova la zampata vincente in area garfagnina per sbloccare il punteggio. I “millionarios” della Garfagnana reagiscono prontamente, cingendo d’assedio la porta pratese. Pressione che viene premiata dalla rete di Francesco Satti. L’1-1 lascia presagire venti minuti di marca locale ma gli ospiti, sfruttando un clamoroso errore in fase di disimpegno del River, si riportano nuovamente avanti con Lanzilli.

È un gol che Angeli e compagni accusano psicologicamente. Al minuto numero settantasei una bella manovra corale di marca pratese viene finalizzata dal preciso diagonale di Ponziani che supera Decanini. Il River, come detto, tornerà già in campo mercoledì 2 ottobre per il match di Coppa Italia. In campionato, invece, la formazione pievarina sarà attesa dalla trasferta in terra fiorentina contro l’Athletic Calenzano, entità che ha totalizzato sei punti in quattro match.