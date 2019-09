In zona Cesarini il Pieve Fosciana cede il passo alla Larcianese

Altri articoli in Sport

domenica, 22 settembre 2019, 20:28

Anche il River Pieve fa parte del terzetto, le altre sono Ponte Buggianese e Maliseti, all’inseguimento della capolista, l’unica a punteggio pieno dopo tre turni, Prato 2000

domenica, 22 settembre 2019, 19:26

Diavoli Neri Gorfigliano e Academy Porcari mantengono la loro imbattibilità stagionale, Coppa Toscana compresa, impattando con un gol per tempo in terra garfagnina. I quattro pali colpiti dai locali, se non è un record poco ci manca, spiegano più di qualsiasi altra motivazione come sia maturato il pari

domenica, 22 settembre 2019, 19:10

In questa domenica carica di pioggia si è giocata la seconda giornata del nostro girone C di seconda categoria. Continuano a vincere Vagli, Gallicano e Borgo, primi tre punti per il Corsagna mentre cadono fuori casa Pontecosi, Barga e Fornoli

domenica, 22 settembre 2019, 18:53

I 96 minuti del terzo derby della storia tra GhiviBorgo e Lucchese vanno all’archivio con un pareggio che accontenta, per le modalità con cui è maturato, di più gli ospiti. Sentimenti contrastanti in casa biancorossa, ancora leader del torneo in attesa che la Fezzanese recuperi la partita di Savona

domenica, 22 settembre 2019, 18:19

Terza sconfitta in altrettante gare di campionato per il Castelnuovo, superato tra le mura amiche dal Castelfiorentino. Prova pragmatica degli ospiti che hanno sfruttato una delle rarissime occasioni capitate, in maniera assai confusa ma efficace, mentre il Castelnuovo non ha capitalizzato un bel primo tempo e soprattutto un calcio di...

domenica, 22 settembre 2019, 15:14

Succede di tutto nel derby del “Buon Riposo” di Pozzi dove la Lucchese aggancia in pieno recupero un GhiviBorgo che, obiettivamente, avrebbe meritato di vincere. La formazione di Fanani può recitare il mea culpa per non aver sfruttato le molte occasioni costruite nella ripresa