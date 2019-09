Sport



Memorial Paladini, Cefa sconfitto da Skywalkers

venerdì, 20 settembre 2019, 11:36

Prima uscita stagionale per il Cefa Basket Castelnuovo impegnato a Lucca nel Torneo dedicato alla memoria di Alessandro Paladini, indimenticabile custode della palestra San Concordio. Brutto ko per i gialloneri sconfitti 70 a 40 dagli Skywalkers Lucca in una gara che non ha avuto storia dall'inizio alla fine. Non mancano le attenuanti per i garfagnini che hanno iniziato a lavorare da pochi giorni sotto la guida di coach Romani, gambe pesanti e necessità anche di far entrare i nuovi nei meccanismi di squadra.



«Perdere non è mai divertente, e farlo con 30 punti di scarto ancora meno – commenta coach Romani – ma il risultato in questo periodo dell'anno non è l'aspetto principale. Parafrasando coach Blatt sono contento di aver perso male, meglio una sconfitta così che una vittoria effimera ed illusoria. Siamo un cantiere aperto, la squadra è cambiata abbastanza rispetto allo scorso anno ed era prevedibile che contro una squadra solida, che gioca insieme da anni e con lo stesso allenatore al timone, avremmo sofferto molto. La partita mi ha aiutato nel mettere a fuoco limiti e potenzialità di questi ragazzi. Il nostro livello attuale è una distanza di circa 30 punti da una squadra di fascia medio alta come Lucca. E non ci vuole molto a capire che dobbiamo salire di livello e farlo in fretta. Abbiamo margini di crescita significativi, ma servono più personalità e una mentalità opposta rispetto a quella vista a Lucca e su questo dovremo lavorare molto».



Questo il tabellino del Cefa con Simone Angelini top scorer: Angelini S 17, Angelini A 7, Lana 6, Mariani 4, Masini 2, Bonini 2, Guidugli 2, Pozzi, Bertucci, Biagioni, Galletti, Grandini.