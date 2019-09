Sport



Pareggio di rigore per il Pieve Fosciana in terra fiorentina

domenica, 15 settembre 2019, 21:00

di michele masotti

1-1

Lanciotto Campi: Rizzo, Mattolini, Biagioni, Di Giusto, Bertoli, Cantini, Ascolese, Massimo Reale, Tommaso Reale, Capizzi e Marrini A disposizione: Cerbai, Chelli, Chiarelli, Danti, Gambineri, Fanfani, De Pascalis, Landi e Rugi Allenatore: Francesco Pugliese

Pieve Fosciana: Levrini, Dini (Lucchesi), Angelini, Bacci, Biagioni, Pieri, Alfredini, Babboni (Luca Barsanti), Piacentini (Odoardo Giusti), Parmigiani e Barsotti A disposizione: Adami, Touray, Teani, Larosa, Triti e Grandini Allenatore: Stefano Fracassi

Arbitro: Leoni di Pisa (Assistenti Cacelli e Corsini di Livorno)

Marcatori: 6’ Piacentini su rigore e 11’ Tommaso Reale su rigore

Botta e risposta dagli undici metri nel giro di cinque minuti tra Lanciotto Campi e Pieve Fosciana. La formazione continua a muovere la graduatoria sul campo ostico, anche per le delicate condizioni del manto erboso, come quello della matricola fiorentina. Se la tenuta difensiva è in linea con quella della scorsa stagione, è la difficoltà a rendersi pericolosi offensivamente con una certa costanza il problema principale che devono risolvere i biancorossi.

Senza Regoli e Umberto Barsanti, Fracassi ha adottato il 3-5-2 con cui aveva disputato la ripresa del turno inaugurale. Il pacchetto arretrato è composto dal rientrante Bacci, Pieri e Biagioni, mentre sugli esterni agiscono Angelini e Dini. In attacco, con Giusti al mezzo servizio che parte dalla panchina, la coppia prescelta è Alfredini-Piacentini. Proprio quest’ultimo sblocca al risultato trasformando con freddezza un rigore comandato per un fallo su Dini. Tempo cinque minuti e il Lanciotto impatta. Errato disimpegno in fase di uscita degli ospiti, Capizzi calcia di prima intenzione trovando il tocco, da distanza ravvicinata, del braccio di Dini. Leoni indica il dischetto: si incarica della trasformazione Tommaso Reale che non fallisce. Il caldo influisce su un gioco che da ambedue le parti non decolla.

Equilibrio che persiste anche nei secondi quarantacinque minuti. Fracassi getta nella mischia Giusti, Lucchesi e Barsanti e passa ad un 4-3-3. Le emozioni, comunque, scarseggiano sebbene il Pieve Fosciana cerchi con una maggiore insistenza il punto del nuovo vantaggio. In casa garfagnina da sottolineare le buone prove di Pieri, Babboni e Levrini, con il giovane portiere che si sta calando molto bene in un torneo impegnativo come la Promozione.

Nel prossimo turno di campionato il Pieve Fosciana ospiterà l’ambiziosa Larcianese, reduce dal primo successo ottenuto contro il Viaccia. Biagioni e compagni, comunque, torneranno in campo già mercoledì 18 settembre per il secondo match del triangolare di Coppa Italia in casa del Lammari.