Sport



Pari spettacolo tra River Pieve e Sestese: altra doppietta di Petracci

domenica, 15 settembre 2019, 20:04

di michele masotti

3-3

River Pieve: Decanini, Rossi, Angeli, Byaze, Benassi, Petrucci (72’Morelli), Satti, Cecchini, Petracci (84’Fontana), Filippi e Haoudi (85’Bonfigli) A disposizione: Mirco Micchi, Catalini, Cristea, Rugani, Turri e Lorenzo Micchi Allenatore: Edoardo Micchi

Sestese: Valoriani, Olivieri, Dainelli, Fattori, Meacci, Manetti, Wahabi, Amerighi (84’D’Orsi), Di Vico (70’ Patti), Castiglione e Verri (53’Torrente) A disposizione: Bianchi, Nencini, Carlini, Ridolfi, Fioravanti e Traversi Allenatore: Melani

Arbitro: Ricci di Viareggio (Bassano di Empoli e Di Tullio di Carrara)

Marcatori: 13’ e 56’Petracci, 33’Wahabi, 40’ Castiglione, 47’ Amerighi e 84’ Cecchini

Note: Al 20’ Decanini ha parato un calcio di rigore a Fattori. Espulso al 55’ Satti per proteste

Il confronto tra una matricola con ambizioni di vertice, il River Pieve, e una nobile protagonista del calcio toscano, la Sestese, non ha deluso le attese di chi si aspettava tanti gol e spettacolo. Al triplice fischio finale di Ricci il punteggio finale parla di un 3-3 che esalta la rimonta dei “millionarios” della Garfagnana, sotto di due reti in avvio di ripresa. Doppietta per lo scatenato Petracci: l’ex Vorno e Pecciolese con cinque centri in soli 180’ è l’incontrastato re dei bomber di questo girone A. Torneo che si preannuncia equilibrato, dato che in testa a punteggio pieno troviamo soltanto la matricola Prato 2000.

Micchi non cambia né il modulo che tantomeno gli uomini della formazione tipo. I fiorentini si presentano al “Nardini” con un bellicoso 4-3-3. La fase di studio dei primi dieci minuti viene spezzata dal vantaggio di marca locale. Il cross basso di Satti pesca a centro area l’implacabile Petracci che non perdona. La reazione degli ospiti non si fa attendere e al 19’ Ricci concede loro un penalty per un tocco con il braccio di Angeli. Dal dischetto si presenta Fattori che si fa ipnotizzare da Decanini. L’1-1 giunge poco dopo la mezzora grazie ad un perentorio colpo di testa di Wahabi. A ridosso del riposo la Sestese completa il sorpasso. Da un corner in favore del River scaturisce un contropiede che viene finalizzato da Castiglione. La situazione dei locali si complica in avvio di ripresa quando Amerighi, lasciato troppo solo in area garfagnina, non lascia scampo a Decanini. Come se non bastasse, il River resta in inferiorità numerica per il rosso, causa proteste, di Satti.

Sotto di due gol e con un uomo in meno, i “millionarios” reagiscono rabbiosamente e accorciano subito le distanze con uno spunto di Petracci. Padroni di casa che, dopo aver temuto di incassare la quarta rete con la traversa di Patti, perfezionano la rimonta sul finale. Il neo entrato Moreli fugge via sulla sinistra e serve al centro un pallone che Cecchini tramuta nella rete del definitivo.

Nel prossimo turno capitan Angeli e compagni saranno di scena a Lamporecchio di fronte ad una compagine ancora alla ricerca della prima gioia nel torneo.